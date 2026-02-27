DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.167 -0,9%Euro1,1815 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 freenet A0Z2ZZ Netflix 552484 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 AIXTRON A0WMPJ RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99 Infineon 623100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 PUMA 696960 TUI TUAG50
Heute im Fokus
US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
Top News
So viel Wert wäre mit einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr verloren gegangen So viel Wert wäre mit einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr verloren gegangen
Wie viel Wert mit einer Sui-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre Wie viel Wert mit einer Sui-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Schlotterbeck im Fokus: 'Hatte ein bisschen Glück'

01.03.26 09:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,12 EUR -0,03 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DORTMUND (dpa-AFX) - Selbstkritik nach dem Wechselbad der Gefühle: Nico Schlotterbeck hat ein intensives Startelf-Comeback für Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayern München erlebt. An den meisten entscheidenden Szenen beim 2:3 (1:0) am Samstagabend war der 26-Jährige direkt beteiligt. In Bezug auf einen heftigen Moment war der Nationalverteidiger anschließend ehrlich: Nach gut einer Viertelstunde hätte Schlotterbeck bereits vom Feld fliegen können.

"Ich glaube, dass man da schon Rot geben kann. Da hatte ich ein bisschen Glück, ja", bekannte Schlotterbeck bei Sky zu seinem heftigen Foul an Josip Stanisic, für das er nur die Gelbe Karte sah. Schlotterbeck hatte Stanisic mit den Stollen am linken Bein getroffen und mit beiden Beinen das Sprunggelenk des Kroaten eingeklemmt.

Auch Ricken sieht Schlotterbeck-Foul als rot-würdig an

"Es ist hier schon eine brutale Intensität", sagte später auch Dortmunds Sportchef Lars Ricken im ZDF-"Sportstudio": "Da haben wir schon ein bisschen Glück gehabt, dass es nur eine Gelbe Karte ist." Vier Tage zuvor hatte Schlotterbeck beim Dortmunder Champions-League-Aus bei Atalanta Bergamo als Ersatzspieler die Rote Karte gesehen.

Einen Platzverweis hätte der Dortmunder auch am Samstag nach der heftigen Szene sehen können. Nur acht Minuten nach seinem Einsteigen gegen Stanisic hatte Schlotterbeck sein Team per Kopf in Führung gebracht und dabei so intensiv gejubelt, dass er über die Bande sprang und mit den Fans jubelte. Eine zweite Gelbe Karte sah er dafür nicht.

Schlotterbeck entgeht Platzverweis gleich dreimal

"Wir können jetzt auch alles ausmustern", echauffierte sich der Abwehrspieler später. "Wenn man alles ausmustert, dann haben wir keinen Fußball mehr. Aber dann, ich sage es dir ehrlich, dann spiele ich irgendwann Schach. Weil wenn ich dafür eine Gelbe bekomme, dann hört es auf."

Auch im zweiten Durchgang stand Schlotterbeck wieder im Blickpunkt, als er in der 70. Minute wieder Stanisic - diesmal im Strafraum - traf und einen Elfmeter verursachte. Den verwandelte Torjäger Harry Kane zum 2:1 für den Rekordmeister. Auch hier hätte Schlotterbeck wieder Gelb und damit Gelb-Rot sehen können. "Ich finde, es war schon ein sehr, sehr leichter Kontakt", sagte er dazu. "Und mir dann dafür Gelb zu geben, wüsste ich jetzt nicht." Schlotterbeck hatte zuletzt erst wegen einer Gelbsperre und dann muskulärer Probleme gefehlt./lap/DP/zb

DatumRatingAnalyst
17.02.2026BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
