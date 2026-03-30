Schlotterbeck: Keine BVB-Einigung - Ricken zeigt Verständnis

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds (BVB (Borussia Dortmund)) Sportgeschäftsführer Lars Ricken hat verständnisvoll auf die Aussage von Nationalspieler Nico Schlotterbeck reagiert, eine Vertragsverlängerung beim BVB stehe keineswegs kurz bevor. Ricken sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Nicos Aussagen sind nachvollziehbar. Wir haben weder einen Durchbruch noch eine Einigung bestätigt, daher hat uns eher die jüngste Berichterstattung überrascht."

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Man sei mit dem Innenverteidiger und dessen Management nach wie vor in vertrauensvollem Austausch. "An unserer Grundhaltung, ihn langfristig an den BVB zu binden, hat sich nichts geändert. Daran arbeiten wir weiter."

Schlotterbeck hatte nach dem Länderspiel gegen Ghana Medienberichten über eine kurz bevorstehende Vertragsverlängerung energisch widersprochen. "Ich muss das klar dementieren, so weit sind wir leider nicht", sagte der Innenverteidiger im Stuttgarter Stadion nach dem 2:1-Sieg der DFB-Auswahl. Schlotterbecks aktueller Vertrag läuft im Sommer 2027 aus.

Schlotterbeck wird auch mit Topclubs in Verbindung gebracht

Zuvor hatte Sky berichtet, die Verlängerung von Schlotterbecks Vertrag bis 2031 mit einer Ausstiegsklausel ab 2027 stehe kurz bevor. Der Leistungsträger war zuletzt allerdings auch immer wieder mit europäischen Topclubs wie Real Madrid und dem FC Bayern München in Verbindung gebracht worden.

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Schlotterbeck schilderte am Montagabend eine veränderte Situation beim BVB, nachdem sich der Club von Sportdirektor Sebastian Kehl zuletzt kurzerhand getrennt hatte und ihn durch Ole Book vom Zweitligisten SV Elversberg ersetzt hatte. "Ich habe lange mit Sebastian verhandelt, aber Sebastian ist jetzt nicht mehr da", sagte Schlotterbeck. Er habe bereits mit Book telefoniert. "Ole ist jetzt mein Ansprechpartner, wahrscheinlich zusammen mit Lars Ricken."

"Situation hat sich schon ein bisschen verändert"

Schlotterbeck warb um Verständnis für seine Lage: "Das ist jetzt blöd, auch für BVB-Fans, aber es ist keine einfache Situation für mich, weil Sebastian im letzten Moment gegangen ist." Schlotterbeck erklärte: "Ich hätte wahrscheinlich eine Entscheidung in den nächsten Wochen getroffen, aber jetzt hat sich die Situation schon ein bisschen verändert - so weit sind wir leider noch nicht, dass da irgendwas kurz bevorsteht."

Book hatte sich bei seiner offiziellen Vorstellung auf die Frage nach Schlotterbecks Vertragsverlängerung noch sehr zurückhaltend gezeigt: "Ich habe mit Nico geschrieben und will mit ihm telefonieren - aber detaillierter kommentieren möchte ich das nach so kurzer Zeit im Amt noch nicht."

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Im Nationalteam als Innenverteidiger gesetzt

Bei Bundestrainer Julian Nagelsmann ist Schlotterbeck mit Blick auf die Weltmeisterschaft als Innenverteidiger klar gesetzt. "Ich habe auch so viel Selbstvertrauen zu sagen, ich will gerne spielen und werde auch spielen; deswegen freue ich mich einfach, dass der Bundestrainer mir Vertrauen gibt." Mit einer starken Leistung bei der WM im Sommer könnte sich Schlotterbecks Verhandlungsposition beim BVB oder anderen Clubs noch einmal verbessern./hat/DP/nas