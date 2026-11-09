BMW-Aktie schwächelt: Autobauer setzt verstärkt auf Batteriezellen aus Europa und den USA

KI-Nachrichtenüberblick

• BMW plant, Batteriezellen der sechsten Generation vorwiegend aus Europa und den USA zu beziehen, um Transportwege zu verkürzen und die Versorgungssicherheit zu erhöhen.

• Die Batteriezellen sollen in Fabriken der südkoreanischen Konzerne Samsung und LG hergestellt werden, mit Lieferbeginn Ende des Jahrzehnts.