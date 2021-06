Schlumberger gibt Verpflichtung zu Klimaneutralität bis 2050 bekannt

Schlumberger gab heute seine Verpflichtung bekannt, bis zum Jahr 2050 keine Treibhausgasemissionen (THG) mehr zu verursachen. Auf der Grundlage der Klimawissenschaft hat Schlumberger 18 Monate lang umfangreiche Analysen durchgeführt und mit Experten zusammengearbeitet, um einen Plan zur Dekarbonisierung zu erstellen. Der Plan konzentriert sich auf die Reduzierung der Scope-1-, -2- und -3-Emissionen in der gesamten Öl- und Gas-Wertschöpfungskette und ist nur minimal auf Kompensationsmaßnahmen angewiesen – einschließlich der Einführung des Portfolios für Übergangstechnologien um Kunden und die gesamte Branche bei ihren Dekarbonisierungsverpflichtungen zu unterstützen.

Schlumberger hat sich verpflichtet, netto null Emissionenzu erreichen, mit 2019 als Basisjahr, gestützt durch eine umfassende Roadmap zur kurzfristigen Emissionsreduktion und durch Zwischenziele:

Bis 2025 eine 30-prozentige Reduzierung in Scope 1 und 2

Bis 2030 eine 50-prozentige Reduktion in Scope 1 und 2; 30-prozentige Reduktion in Scope 3

Bis 2050, Netto-Null, mit minimaler Inanspruchnahme von Kompensationsmaßnahmen



Auf diesem Weg hin zu Netto-Null wird Schlumberger in Übereinstimmung mit den Rahmenwerken der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) und des Sustainability Accounting Boards (SASB) für Transparenz sorgen. In diesem Zusammenhang arbeitet Schlumberger mit der Science-Based Target-Initiative zusammen, um eine formale externe Validierung seines 2030-Ziels zu erreichen.

"Die Industrie steht vor der Aufgabe, den Klimawandel zu bekämpfen und gleichzeitig den Energiebedarf heute und auf lange Sicht nachhaltig zu decken. Wir streben für 2050 eine Netto-Null-Emissionsbilanz an, was meines Erachtens aufgrund unserer Kompetenzen als Technologieunternehmen und unserer wissenschaftlich geprägten Kultur einzigartig in unserer Branche ist. Dadurch wird unser Engagement bekräftigt, den Zugang zu Energie zum Nutzen aller zu ermöglichen", sagte Olivier Le Peuch, Chief Executive Officer bei Schlumberger. "Unser Netto-Null-Ziel beinhaltet die gesamten Scope-3-Emissionen; das ist eine Premiere in der Energiedienstleistungsbranche."

"Unsere Pläne zur Dekarbonisierung basieren auf der Klimaforschung und konzentrieren sich auf drei Schlüsselbereiche: betriebliche Emissionen, Kundenemissionen und kohlenstoffnegative Maßnahmen", sagte Katharina Beumelburg, Chief Strategy and Sustainability Officer bei Schlumberger. "75 % der Treibhausgasemissionen von Schlumberger entstehen durch die Technologien, die unsere Kunden einsetzen. Um dieses Problem anzugehen, hat Schlumberger unser Transition-Technologies-Portfolio eingeführt, das unseren Kunden helfen soll, ihre Scope-1- und Scope-2-Emissionen zu reduzieren und uns gleichzeitig in die Lage versetzt, unser Scope-3-Emissionsziel zu erreichen."

Das Portfolios für Übergangstechnologien wird sich mit flüchtigen Emissionen, der Reduzierung von Abfackelemissionen, der Elektrifizierung, den Emissionen beim Bohrlochbau und Lösungen für die komplette Feldentwicklung befassen. Diese umfassen firmeneigene Technologien und Lösungen, die dazu beitragen werden, direkte und indirekte Emissionen sowie andere ökologische Aspekte zu reduzieren und gleichzeitig die Effizienz, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit zu steigern. Um die Auswirkungen dieser Technologien zu quantifizieren, hat Schlumberger ein belastbares Rahmenwerk entwickelt, das eine standardisierte Messung, ein Benchmarking durch Net-Footprint-Vergleiche und letztlich eine besser fundierte Technologieauswahl bei der Planung ermöglicht.

Der Dekarbonisierungsplan von Schlumberger steht im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen und bis Mitte des Jahrhunderts eine klimaneutrale Welt zu verwirklichen. Schlumberger ist auf dem besten Weg, sein zuvor festgelegtes kurzfristiges Ziel der Emissionsreduktion von 30 % bis 2025 für Scope 1 und 2 vorzeitig zu erreichen.

