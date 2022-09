Schlumberger kündigt Rückzahlung von vorrangigen Anleihen an

Schlumberger Limited ("Schlumberger") gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaften vorrangige Anleihen (Senior Notes) mit Fälligkeit 2022 in Höhe von etwa 895 Millionen US-Dollar zurückzahlen werden.

Schlumberger Finance Canada Ltd., eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Schlumberger ("SFCL"), wird den gesamten ausstehenden Kapitalbetrag ihrer 2,65%igen vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2022 (die "SFCL-Anleihen") zurückzahlen, und die Schlumberger Holdings Corporation, eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Schlumberger ("SHC"), wird den gesamten ausstehenden Kapitalbetrag ihrer 3,625%igen vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2022 (die "SHC-Anleihen" und, zusammen mit den SFCL-Anleihen, die "Anleihen") zurückzahlen. Der Gesamtnennbetrag der ausstehenden SFCL-Anleihen beläuft sich auf 600.000.000 $ und der Gesamtnennbetrag der ausstehenden SHC-Anleihen auf 295.328.000 $.

Der Rückzahlungstermin für die SFCL-Anleihen ist der 20. Oktober 2022 und der Rückzahlungstermin für die SHC-Anleihen ist der 21. Oktober 2022 (jeweils ein "Rückzahlungstermin"). Die Anleihen werden am jeweiligen Rückzahlungstermin zu einem Rückzahlungspreis für jede Serie von Anleihen zurückgezahlt, der (a) 100 % des Gesamtnennbetrags, der zurückgezahlt wird, zuzüglich (b) der aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen auf diese Anleihen vom letzten Zinszahlungstermin bis zum jeweiligen Rückzahlungstermin, jedoch ohne diesen, in Übereinstimmung mit den Bedingungen der jeweiligen Serie von Anleihen und dem für diese Serie von Anleihen geltenden Schuldscheindarlehen entspricht. Am und nach dem anwendbaren Rückzahlungstermin laufen die Zinsen auf die Anleihen nicht mehr auf und die Anleihen sind nicht mehr im Umlauf.

Der Treuhänder der Anleihen sendet die Rückzahlungsmitteilungen an alle derzeit registrierten Inhaber dieser Anleihenserie.

Über Schlumberger

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Bundeswertpapiergesetze, d.h. Aussagen über die Zukunft, nicht über vergangene Ereignisse. Solche Aussagen enthalten häufig Wörter wie "erwarten", "können", "glauben", "planen", "schätzen", "beabsichtigen", "antizipieren", "sollten", "könnten", "werden", "sehen", "wahrscheinlich" und andere ähnliche Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Angelegenheiten, die in unterschiedlichem Maße ungewiss sind, wie z. B. Aussagen über die Bedingungen und den Zeitpunkt der Rückzahlung jeder Serie von Anleihen. Weder Schlumberger, SHC noch SFCL können versichern, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden. Diese Aussagen unterliegen unter anderem den Risiken und Ungewissheiten, die in den jüngsten Formularen 10-K, 10-Q und 8-K von Schlumberger aufgeführt sind, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht oder vorgelegt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen von Schlumberger zum Ausdruck kommen. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Schlumberger, SHC und SFCL lehnen jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

