Schlumberger Limited gibt CFO-Nachfolge bekannt

Schlumberger Limited (NYSE: SLB) gab heute bekannt, dass Simon Ayat, Executive Vice President und Chief Financial Officer, seine Position mit Wirkung vom 22. Januar 2020 aufgeben wird. Herr Ayat, der 1982 zum Unternehmen stieß, wird als Senior Strategic Advisor des Chief Executive Officer des Unternehmens weitere zwei Jahre bei Schlumberger bleiben.

Schlumbergers CEO Olivier Le Peuch kommentierte: "Im Namen des Unternehmens und seines Vorstands möchte ich Simon zu seiner einzigartigen Karriere und seinen wichtigen Beiträgen als Chief Financial Officer in den letzten 12 Jahren gratulieren. Ich freue mich auf seine anhaltende Beratung und Unterstützung."

Herr Ayat wird von Herrn Stephane Biguet in der Funktion des Executive Vice President und Chief Financial Officer des Unternehmens abgelöst. Im Laufe seiner 24-jährigen Karriere bei Schlumberger hatte Herr Biguet leitende Positionen in den Bereichen Finanzen und Betrieb auf der Ebene des Außendienstes und des Hauptsitzes inne. Vor seiner jetzigen Tätigkeit war er Vice President, Finance bei Schlumberger Limited.

Olivier Le Peuch kommentierte: "Stephane verfügt über fundierte Kenntnisse der Finanzbereichs, hat eine enge Beziehung zum Führungsteam aufgebaut und einen entscheidenden Beitrag zur neuen Performance-Strategie geleistet, insbesondere durch die Leitung des Kapitalverwaltungsprogramms."

Über Schlumberger

Schlumberger ist der weltweit führende Anbieter von Technologien zur Charakterisierung von Lagerstätten sowie für Bohr-, Förderungs- und Verarbeitungsvorgänge in der Erdöl- und Erdgasindustrie. Mit Produktverkäufen und Dienstleistungen in mehr als 120 Ländern und rund 105.000 Mitarbeitern aus über 140 Ländern bietet Schlumberger das umfassendste Produkt- und Dienstleistungsangebot der Branche – von der Exploration über die Förderung bis hin zu integrierten Lösungen von der Pore bis zur Pipeline, mit denen die Kohlenwasserstoffgewinnung optimiert und die Leistungsfähigkeit von Lagerstätten gewährleistet werden kann.

Schlumberger Limited hat seine Hauptgeschäftsstellen in Paris, Houston, London und Den Haag und wies 2018 einen Umsatz in Höhe von 32,82 Milliarden US-Dollar aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.slb.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

