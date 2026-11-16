Xpeng-Aktie zieht an: Starker Ausblick trifft auf schrumpfende Bruttomarge

Schlussquartal im Fokus

Der Umsatz wächst kräftig und die Prognose für das Schlussquartal ist ehrgeizig, doch kann Xpeng auch die Marge wieder stabilisieren?

• Analysten sind im Durchschnitt optimistisch für die Aktie, wobei die wichtigsten Faktoren die Auslieferungszahlen und die Entwicklung der Margen sind.

• Für das vierte Quartal plant das Unternehmen eine deutliche Steigerung der Auslieferungen, was den Aktienkurs vorbörslich steigen lässt, doch die Profitabilität bleibt unsicher.

Schlussspurt im laufenden Jahr verlangt einen steilen Anstieg der Auslieferungen

Bruttomarge gibt nach, während die Fahrzeugmarge zulegt

Analysten sehen die Aktie im Schnitt deutlich höher

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Xpeng hat heute Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und für das Schlussquartal deutlich mehr Auslieferungen in Aussicht gestellt. Der Umsatz wuchs kräftig, die Bruttomarge sank dagegen. Die Aktie des chinesischen Elektroautobauers legt zu und notiert vorbörslich an der NYSE bei 9,52 US-Dollar, ein Plus von 1,60 Prozent.

Xpeng-Aktie: Umsatz wächst, Bruttomarge sinkt

Der Gesamtumsatz lag nach Unternehmensangaben bei 24,28 Milliarden Renminbi und damit 19,1 Prozent über dem Vorjahresquartal. Gegenüber dem zweiten Quartal betrug das Plus 23 Prozent. Getragen wurde das vom Fahrzeugverkauf, den Xpeng auf höhere Auslieferungen und einen besseren Modellmix zurückführte.

Die Bruttomarge fiel auf 18,9 Prozent, nach 20,1 Prozent im entsprechenden Vorjahresquartal und 20,7 Prozent im zweiten Quartal. Die Fahrzeugmarge stieg dagegen auf 13,1 Prozent, nach 12,1 Prozent im Vorquartal. Die Marge im Segment Services und Sonstiges sank auf 67,1 Prozent. Laut Xpeng fiel weniger Umsatz aus technischen Forschungsdienstleistungen an.

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Das Wachstum kommt also vor allem aus dem margenschwächeren Autogeschäft. Die Gesamtmarge leidet, obwohl sich die Fahrzeugmarge im Quartalsvergleich verbessert hat.

Verlust verengt sich, Bilanz wird belastet

Der Nettoverlust betrug 870 Millionen Renminbi und fiel damit gegenüber dem zweiten Quartal mit 1,34 Milliarden Renminbi deutlich geringer aus. Im Vorjahresquartal hatte er bei 380 Millionen Renminbi gelegen, der Verlust ist also gegenüber damals gewachsen. Der operative Verlust lag mit 750 Millionen Renminbi auf Vorjahresniveau.

Die Zahlungsmittel stiegen zum 30. September auf 45,41 Milliarden Renminbi, nach 40,48 Milliarden Renminbi Ende Juni. Zugleich wuchsen der Lagerbestand auf 16,86 Milliarden Renminbi und die kurzfristigen Kredite auf 10,68 Milliarden Renminbi. Zum Jahresende 2025 waren es 10,38 und 4,28 Milliarden Renminbi gewesen.

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Der Verlust geht zurück, doch die Bilanz zeigt, dass das Wachstum Kapital bindet. Vizechef Brian Gu kündigte an, neben dem Umsatz künftig auch das operative Ergebnis über Skaleneffekte und einen günstigeren Geschäftsmix zu verbessern.

Ausblick verlangt steilen Schlussspurt

Für das vierte Quartal stellt Xpeng 169.000 bis 174.000 Auslieferungen in Aussicht, rund 45 bis 50 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Der Umsatz soll bei 30,40 bis 31,80 Milliarden Renminbi liegen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Schätzungen vorläufig sind.

Im Oktober lieferte Xpeng laut Mitteilung mit 50.237 Fahrzeugen so viele aus wie nie in einem Monat. Für November und Dezember wären demnach zusammen etwa 118.800 bis 123.800 Fahrzeuge nötig. Die Auslandsauslieferungen erreichten im Oktober mit 13.326 Einheiten ein Allzeithoch.

Der Rekordmonat belegt Schwung, doch die Prognose setzt eine weitere deutliche Steigerung voraus. Für die Aktie entscheidet sich damit, ob das Volumen die Marge mitziehen kann.

Analysten optimistisch für Xpeng-Aktie - worauf Anleger jetzt schauen

Analysten bewerteten den Wert laut TipRanks noch vor der Bilanzvorlage unterschiedlich. Goldman Sachs senkte das Kursziel am 23. Oktober von 18 auf 16 US-Dollar und bestätigte Buy, JPMorgan stufte den Wert Ende Oktober mit Hold bei 10 US-Dollar ein. Der Konsens aus neun Analysten lautet Buy bei einem mittleren Kursziel von 17,04 US-Dollar, die Spanne reicht von 10 bis 28 US-Dollar.

Wichtigster Beobachtungspunkt sind die Auslieferungszahlen für November, die zeigen, ob Xpeng auf Kurs zur Prognose für das Schlussquartal liegt. Parallel entscheidet die Entwicklung der Bruttomarge, ob das Volumenwachstum auch bei der Profitabilität ankommt.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

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