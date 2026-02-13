DAX24.801 -0,5%Est505.979 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 -1,4%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.687 -0,9%Euro1,1847 ±-0,0%Öl68,25 -0,5%Gold4.894 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens 723610 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nikkei tiefer - China-Börsen ruhen feiertagsbedingt -- Hapag-Lloyd mit Milliardenübernahme -- Bieterschlacht zwischen Netflix und Paramount um Warner Bros. geht wohl weiter
Top News
Börse am Dienstag: DAX schwächer erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde Börse am Dienstag: DAX schwächer erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde
NVIDIA-Aktie vor Bilanzvorlage: Kann der KI-Gigant die hohen Markterwartungen erneut übertreffen? NVIDIA-Aktie vor Bilanzvorlage: Kann der KI-Gigant die hohen Markterwartungen erneut übertreffen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Schlussquartal

NORMA-Aktie gibt ab: Schwache Nachfrage und hohe Kosten belasten Geschäfte

17.02.26 07:26 Uhr
NORMA-Aktie im Sinkflug: Kosten steigen, Nachfrage fällt | finanzen.net

Eine schwache Nachfrage hat auch im Schlussquartal 2025 die Geschäfte der NORMA Group belastet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NORMA Group SE
15,20 EUR -0,84 EUR -5,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Unternehmen spürt eine allgemeine Schwäche wichtiger Kundenindustrien wie Lkw-Produktion und Bauwirtschaft. Im Gesamtjahr 2025 fiel der Umsatz nach vorläufigen Berechnungen denn auch um knapp sieben Prozent auf 821,7 Millionen Euro, wie der im SDAX notierte Verbindungstechnikanbieter am Dienstag in Maintal mitteilte. Dabei belasteten auch negative Währungseffekte. Weil zudem hohe Personalkosten und Sonderausgaben für Logistik anfielen und nur bedingt durch Einsparungen ausgeglichen werden konnten, brach das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) um 81 Prozent auf 6,3 Millionen Euro ein.

Wer­bung

Ausgeklammert aus den Zahlen ist das Geschäft für Wassermanagement, das NORMA inzwischen an das US-Unternehmen Advanced Drainage Systems (ADS) verkauft hat. "Mit dem erfolgreichen Verkauf unseres Wassergeschäfts haben wir die Grundlage für NewNorma gelegt", sagte die neue Vorstandsvorsitzende Birgit Seeger laut Mitteilung. "In einem anhaltend schwierigen Marktumfeld konnten wir das Geschäftsjahr 2025 im Rahmen unserer Prognose abschließen, und die von uns eingeleiteten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung zeigen erste Erfolge", ergänzte sie. Eine Prognose für das Jahr 2026 will das Management mit den finalen Zahlen am 31. März geben.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die NORMA-Aktie zeitweise 0,88 Prozent tiefer bei 15,74 Euro.

/tav/mis

MAINTAL (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf NORMA Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NORMA Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Norma Group

Nachrichten zu NORMA Group SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NORMA Group SE

DatumRatingAnalyst
10.11.2025NORMA Group SE BuyWarburg Research
05.11.2025NORMA Group SE KaufenDZ BANK
05.11.2025NORMA Group SE AddBaader Bank
05.11.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
04.11.2025NORMA Group SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
10.11.2025NORMA Group SE BuyWarburg Research
05.11.2025NORMA Group SE KaufenDZ BANK
05.11.2025NORMA Group SE AddBaader Bank
04.11.2025NORMA Group SE AddBaader Bank
21.10.2025NORMA Group SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.11.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
15.07.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.07.2020NORMA Group SE ReduceOddo BHF
29.04.2020NORMA Group SE ReduceHSBC
15.10.2019NORMA Group SE UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
23.08.2019NORMA Group SE UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
26.06.2019NORMA Group SE ReduceOddo BHF

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NORMA Group SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen