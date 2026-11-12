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Schlussquartal

Siemens-Aktie: Starkes Quartal und ambitionierte Mittelfristziele

Siemens-Aktie: Starkes Quartal und ambitionierte Mittelfristziele

Siemens hat im Schlussquartal bei Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis die Erwartungen des Marktes übertroffen und sich für die nächsten Jahre ambitioniertere Ziele gesetzt.

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Aktien
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Angestrebt wird ein Wachstumskorridor von 7 bis 11 Prozent statt wie bisher 6 bis 9 Prozent und eine jeweils prozentual zweistellige Verbesserung bei Gewinn pro Aktie vor Effekten der Kaufpreisallokation für das bislang das Ziel einer hoch einstelligen Verbesserung galt, wie der Technologiekonzern bei Vorlage der Jahresbilanz mitteilte.

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Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 hat Siemens bei einem vergleichbaren Wachstum von 8 Prozent das Ergebnis des industriellen Geschäfts auf einen neuen Rekordwert von 13,3 (Vorjahr: 11,8) Milliarden Euro gesteigert. Getragen wurde dies von der hohen Nachfrage nach Elektrifizierung, Digitalisierung und Industrieller KI und durch die dynamisch wachsenden Märkte wie Rechenzentren. So wuchsen die allein die Umsätze des digitalen Geschäfts um 16 Prozent auf 10,9 Milliarden Euro. Das Ergebnis je Aktie vor PPA-Effekten lag bei 11,76 Euro und damit über der Bandbreite der im Sommer erhöhten Prognose von 11,20 bis 11,50 Euro.

Analysten hatten im Schnitt mit einem Ergebnis des Industriellen Geschäfts von 13,11 Milliarden Euro und einem Ergebnis je Aktie vor PPA von 11,68 Euro gerechnet.

Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Jahr 5,50 Euro Dividende bekommen, 15 Cent mehr als vor Jahresfrist. Darüber hinaus will ihnen Siemens im nächsten Jahr 34,1 Prozent der Aktien an der Medizintechniktochter übertragen - für je zwei Siemens-Aktien sollen sie 1 Aktie von Siemens Healthineers bekommen.

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Der Münchner Technologiekonzern rechnet für das neue Jahr, wenn Healthineers entkonsolidiert und der Gewinn aus der Restbeteiligung nur noch anteilig verbucht wird, mit 9 bis 11 Prozent vergleichbarem Wachstum, der um Effekte aus der Kaufpreisallokation bereinigte Gewinn je Aktie soll 10,20 bis 10,80 Euro erreichen. Den vergleichbaren Vorjahreswert gab Siemens mit 9,27 Euro an.

DOW JONES

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10.11.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
06.11.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Siemens Outperform Bernstein Research

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