DAX 26.663 +1,2%ESt50 6.393 +1,0%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,62 -1,9%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 66.315 -0,5%Euro 1,1077 -0,1%Öl 93,2 +0,5%Gold 3.958 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Schlussquartal

Siemens-Aktie vor Allzeithoch: Rekordgewinn und höhere Ziele treiben den Kurs

Siemens-Aktie vor Allzeithoch: Rekordgewinn und höhere Ziele treiben den Kurs

Siemens hat im Schlussquartal bei Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis die Erwartungen des Marktes übertroffen und sich für die nächsten Jahre ambitioniertere Ziele gesetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs
19.50 EUR 0.40 EUR 2.09 %
Charts | News | Analysen
Siemens AG
285.75 EUR 8.75 EUR 3.16 %
Charts | News | Analysen

Ein Rekordgeschäftsjahr 2025/26 und angehobene Mittelfristziele haben die Siemens-Aktie am Donnerstag vorbörslich in Richtung Rekordhoch getrieben. Auf Tradegate gewann das Papier, das sich in den vergangenen drei Handelstagen bereits deutlich erholt hatte, 4,3 Prozent auf 288,95 Euro. Sein Rekordhoch hatte es Ende August bei 291,70 Euro erreicht.

Werbung

Siemens steigert Ergebnis des industriellen Geschäfts auf Rekordwert

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 hat Siemens bei einem vergleichbaren Wachstum von 8 Prozent das Ergebnis des industriellen Geschäfts auf einen neuen Rekordwert von 13,3 Milliarden Euro gesteigert, nach 11,8 Milliarden Euro im Vorjahr. Das Technologieunternehmen profitierte eigenen Angaben zufolge von einer hohen Nachfrage nach Elektrifizierung, Digitalisierung und Industrieller KI sowie von den dynamisch wachsenden Märkten rund um Rechenzentren. Allein die Umsätze des digitalen Geschäfts legten um 16 Prozent auf 10,9 Milliarden Euro zu.

Das Ergebnis je Aktie vor Effekten der Kaufpreisallokation (PPA) lag bei 11,76 Euro und damit über der Bandbreite der im Sommer erhöhten Prognose von 11,20 bis 11,50 Euro. Auch die Analystenerwartungen wurden übertroffen. Diese hatten im Schnitt mit einem Ergebnis des industriellen Geschäfts von 13,11 Milliarden Euro und einem Ergebnis je Aktie vor PPA von 11,68 Euro gerechnet.

Siemens hebt Mittelfristziele an und erhöht Dividende

Angesichts der starken Geschäftsentwicklung hat Siemens seine Mittelfristziele angehoben. Künftig strebt der Konzern ein vergleichbares Wachstum von 7 bis 11 Prozent statt wie bisher 6 bis 9 Prozent an. Zudem soll sich der Gewinn je Aktie vor Effekten der Kaufpreisallokation prozentual zweistellig verbessern. Bislang hatte Siemens eine hoch einstellige Verbesserung als Ziel ausgegeben.

Werbung

Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 5,50 Euro je Aktie erhalten, 15 Cent mehr als im Vorjahr. Darüber hinaus will Siemens ihnen im kommenden Jahr 34,1 Prozent der Aktien an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers übertragen. Für jeweils zwei Siemens-Aktien sollen die Aktionäre eine Aktie von Siemens Healthineers bekommen.

Prognose für das neue Geschäftsjahr

Für das neue Geschäftsjahr rechnet der Münchner Technologiekonzern mit einem vergleichbaren Wachstum von 9 bis 11 Prozent. Dabei wird Siemens Healthineers entkonsolidiert und der Gewinn aus der verbleibenden Beteiligung nur noch anteilig verbucht. Der um Effekte aus der Kaufpreisallokation bereinigte Gewinn je Aktie soll 10,20 bis 10,80 Euro erreichen. Den vergleichbaren Vorjahreswert gab Siemens mit 9,27 Euro an.

Dow Jones und dpa-AFX Broker

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Aktuelle Siemens Aktie News

Werbung

Siemens Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10.11.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
06.11.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Siemens Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.