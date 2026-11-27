Schlussspurt

An den Börsen überschlagen sich die Ereignisse. Spektakulärer als die Entlassung von Jensen Huang als NVIDIA-CEO war wohl nur dessen Rückkehr, offenbar auf Druck des Weißen Hauses.

Wer aber glaubte, dass mit dem Comeback des Jahres wieder Ruhe an den Märkten einkehren würde, sah sich getäuscht. Übergeordnet belasten weiterhin die Sorge über die Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms und die Frage, wie weit die Zentralbanken die Zinsen noch anheben werden.

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Spannend werden nun die Anhörungen von Huang in der kommenden Woche vor dem US-Kongress. Im Zuge der laufenden Untersuchungen könnte nach Einschätzung der Commerzbank auch ans Licht kommen, ob hochleistungsfähige KI-Chips von NVIDIA über Drittländer nach China geliefert wurden. Investoren befürchten, dass die Unruhe bei NVIDIA die zuletzt boomenden Investitionen in KI-Infrastruktur bremsen könnte, was auch die Weltkonjunktur belasten würde.

Experten erwarten Verlangsamung des KI-Investitionsbooms

Die meisten Analysten gehen zwar davon aus, dass sich der KI-Investitionsboom ab 2028 verlangsamen wird, erwarten aber kein abruptes Ende. "Selbst wenn sich die KI-Investitionen irgendwann als übertrieben herausstellten, bedeutet das noch lange nicht, dass der Investitionsboom bereits im kommenden Jahr endet. Dafür spricht zunächst die stark steigende Nachfrage nach KI-Dienstleistungen", so die Commerzbank.

Inflation im Euroraum noch auf längere Sicht zu hoch

Neben KI-Investionen drücken angesichts der hartnäckigen Inflation Zinssorgen weiter auf das Gemüt der Anleger. Die in der kommenden Woche anstehenden europäischen Preisdaten dürften keine Entlastung bringen. Die Gesamtrate könnte zwar im November leicht gesunken sein, in der Kernrate dürfte sie aber gestiegen sein. In beiden Fällen wird sie wohl weiter klar über dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2,0 Prozent liegen. Eine Besserung in den kommenden Monaten zeichnet sich nicht ab.

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Fest eingepreist wird für den Euroraum eine Zinserhöhung durch die EZB im Dezember, möglicherweise gefolgt von einer weiteren im März oder April. Die drei neuen Mitglieder des Direktoriums - Pablo Hernandez de Cos, Markus Brunnermeier und Laurence Boone - wirken zwar auf die Deutsche Bank "etwas taubenhafter" als das scheidende Trio ( Christine Lagarde , Philip Lane, Isabel Schnabel), aber: "Wir würden diesen Unterschied nicht überbewerten". An der EZB-Geldpolitik dürfte sich also wenig ändern.

Ähnlich sieht es in den USA aus. Der Stellenzuwachs im November dürften zwar geringer ausfallen, insgesamt dürfte der am kommenden Freitag anstehende Bericht aber das Bild eines soliden Arbeitsmarktes untermauern. "Die Inflation ist zu hoch, und angesichts der Vollbeschäftigung bedarf es weiterer Bremsmaßnahmen der Fed, um sie zu senken", so die Commerzbank. Die Analysten rechnen daher mit Zinsschritten im Dezember und dann im März.

Bärenmarkt ist nicht in Sicht - DAX günstig bewertet

Die Deutsche Bank stellt sich zwar auf eine Phase erhöhter Volatilität ein, sieht aber keinen Bärenmarkt an den Börsen. Erstens gebe es keine plötzliche und grundlegende Neubewertung der Wachstumsaussichten - anders als zu Beginn der Pandemie im Jahr 2020 oder während des "Liberation Day"-Ausverkaufs 2025. Zweitens gebe es keine nennenswerte Verschlechterung der Wirtschaftsdaten. Und drittens gebe es keine falkenhafte Neubewertung der Zinserwartungen wie im Jahr 2022.

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Eine wichtige Unterstützung für die Börsen stellen die moderaten Bewertungen dar. Das KGV für den DAX ist zuletzt auf 14 gefallen und damit sogar leicht unter das durchschnittliche Niveau der vergangenen 40 Jahre, welches bei 14,3 liegt. "Der Blick auf das langfristige KGV verrät, dass der DAX von einer Bewertungsblase wie im Jahr 2000 weit entfernt ist", so die Commerzbank. Die Anleger waren damals bereit, das 33-fache der erwarteten DAX-Unternehmensgewinne zu zahlen.

Die Lage an den Börsen könnte also schlechter sein. Einige Marktteilnehmer nehmen sogar das Wort "Weihnachtsrally" wieder in den Mund, die zum Totalausfall zu werden drohte. Ein weiteres Risiko bleibt dabei die Lage im Nahen Osten. Angesichts der anhaltenden Angriffe auf die saudische Engergie-Infrastruktur nähert sich der Brent-Ölpreis wieder dem Niveau von 100 Dollar. Ein Bruch könnte neue Inflations- und Zinssorgen wecken.

DJG/mpt/ros

Von Manuel Priego Thimmel

DOW JONES