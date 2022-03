adidas-Aktie gefragt: adidas schließt Reebok-Verkauf ab - weiteres Aktienrückkaufprogramm

Aktien in diesem Artikel adidas 210,30 EUR

Das Unternehmen schloss den Verkauf des Geschäftes für bis zu 2,1 Milliarden Euro an die Authentic Brands Group (ABG) ab, wie das Unternehmen am Dienstag in Herzogenaurach mitteilte. Den überwiegenden Teil des Kaufpreises habe adidas bereits erhalten. Übergangsweise werde adidas in mehreren Märkten das operative Geschäft im Namen von ABG weiterführen.

Wie bereits angekündigt, will der Konzern einen Teil der Erlöse an seine Aktionäre zurückgeben. So will adidas ab Mitte März bis zum Ende des dritten Quartals Aktien im Volumen von 1,5 Milliarden Euro zurückkaufen. Dies erfolgt zusätzlich zu dem derzeit laufenden Programm, das bis 2025 den Rückkauf von Aktien für bis zu vier Milliarden Euro vorsieht.

Die adidas-Aktie kann via XETRA am Dienstag zunächst 0,78 Prozent auf 213,70 Euro zugewinnen. /nas/jha/

