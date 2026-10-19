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Schmierstoffhersteller Fuchs erhöht erneut Prognose - starkes Quartal

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FUCHS SE VZ
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MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs (FUCHS SE VZ) hat nach einem starken dritten Quartal erneut seine Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Der im MDAX notierte Konzern rechnet 2026 nun beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) mit einem Anstieg auf um die 500 Millionen Euro, wie Fuchs am Montag überraschend mitteilte. Zuletzt hatten die Mannheimer mit 460 Millionen bis 480 Millionen Euro gerechnet, nach 435 Millionen Euro im Vorjahr. Analysten haben im Schnitt ein operatives Ergebnis von 481 Millionen Euro auf ihren Zetteln.

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Im dritten Quartal zog das operative Ergebnis auf vorläufiger Basis um gut 27 Prozent auf 149 Millionen Euro an und übertraf damit deutlich die Erwartungen von Analysten. Gleichzeitig warnte das Unternehmen, dass zwar für das vierte Quartal inflationsbedingt mit einer Fortsetzung des Umsatzwachstums gegenüber dem Vorjahr gerechnet werde. Allerdings werde das letzte Jahresviertel aufgrund der Feiertage saisonal das schwächste Quartal im Jahresverlauf. Deshalb ließe sich das Ergebnis des dritten Jahresviertels nicht fortschreiben.

Derweil konkretisierte der Schmierstoffhersteller die Umsatzprognose. Für das Gesamtjahr peilt das Unternehmen nun Erlöse um die 4,1 Milliarden Euro an. Zuvor waren die Mannheimer von einem Umsatz von deutlich über 3,7 Milliarden Euro ausgegangen. 2025 hatte Fuchs knapp 3,6 Milliarden Euro umgesetzt. Die detaillierten Zahlen für das dritte Quartal will Fuchs, wie bisher geplant, am 30. Oktober vorlegen. Das Fuchs-Papier drehte nur kurz ins Plus, bevor es wieder nachgab./mne/he

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Datum Rating Analyst
01.10.26 FUCHS SE VZ Buy Deutsche Bank AG
24.09.26 FUCHS SE VZ Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 FUCHS SE VZ Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 FUCHS SE VZ Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 FUCHS SE VZ Buy Deutsche Bank AG

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