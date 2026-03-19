DAX22.840 -2,8%Est505.614 -2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1300 -2,7%Nas22.091 -0,3%Bitcoin60.897 +0,9%Euro1,1563 -0,1%Öl107,8 +0,2%Gold4.667 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: Asiens Börsen leichter -- Feiertag in Japan -- Warten auf Borouge-Aktie: OMV verschiebt Chemie-Börsengang auf 2027
Top News
Webinar: Ölpreis-Panik lässt nach - Diese Rebound-Aktien werden im Bulle & Bär-Depot jetzt gekauft Webinar: Ölpreis-Panik lässt nach - Diese Rebound-Aktien werden im Bulle & Bär-Depot jetzt gekauft
Infineon-Aktie höher: Analysten setzen auf KI- und Auto-Erholung Infineon-Aktie höher: Analysten setzen auf KI- und Auto-Erholung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schmierstoffhersteller Fuchs trotzt schwierigem Umfeld - 2026 Zuwächse angepeilt

20.03.26 07:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
FUCHS SE VZ
33,80 EUR 0,26 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs (FUCHS SE VZ) hat im vergangenen Jahr in etwa so viel verdient wie im Vorjahr. "2025 war aus geopolitischer Sicht ein anspruchsvolles Jahr", sagte Unternehmenschef Stefan Fuchs laut einer Mitteilung am Freitag. Dabei sei vor allem die US-amerikanische Zollpolitik herausfordernd gewesen. In Deutschland hätten hohe Energiepreise sowie eine mit Absatzrückgängen zu kämpfende Automobilindustrie belastet.

Wer­bung

Im vergangenen Jahr wuchs der Umsatz um ein Prozent auf knapp 3,6 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich um eine Million Euro auf 435 Millionen Euro. Von Bloomberg befragte Analysten hatten allerdings mit einem leichten Ergebnisrückgang gerechnet. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 306 Millionen Euro, ein Plus von einem Prozent zum Vorjahr. Die Dividende für eine Vorzugsaktie soll um sechs Cent auf 1,23 Euro steigen.

Im laufenden Jahr rechnen die Mannheimer mit einer Besserung. Der Umsatz soll 2026 auf 3,7 Milliarden Euro steigen und der operative Gewinn (Ebit) sich auf 450 Millionen Euro verbessern. Dabei geht das Unternehmen von keiner deutlichen Verbesserung des ökonomischen Marktumfelds aus. Die Ziele liegen im Großen und Ganzen im Rahmen der Analystenerwartungen./mne/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf FUCHS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FUCHS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu FUCHS SE VZ

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu FUCHS SE VZ

DatumRatingAnalyst
24.02.2026FUCHS SE VZ BuyDeutsche Bank AG
03.02.2026FUCHS SE VZ OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026FUCHS SE VZ BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026FUCHS SE VZ OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.01.2026FUCHS SE VZ BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.02.2026FUCHS SE VZ BuyDeutsche Bank AG
03.02.2026FUCHS SE VZ OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026FUCHS SE VZ BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026FUCHS SE VZ OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.01.2026FUCHS SE VZ BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.07.2025FUCHS SE VZ HoldWarburg Research
16.07.2025FUCHS SE VZ HoldWarburg Research
02.06.2025FUCHS SE VZ HoldWarburg Research
30.04.2025FUCHS SE VZ HoldWarburg Research
11.04.2025FUCHS SE VZ HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.10.2025FUCHS SE VZ VerkaufenDZ BANK
13.08.2025FUCHS SE VZ VerkaufenDZ BANK
31.07.2025FUCHS SE VZ ReduceBaader Bank
23.07.2025FUCHS SE VZ ReduceBaader Bank
16.07.2025FUCHS SE VZ VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FUCHS SE VZ nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen