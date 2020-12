Schnabel: EZB sollte aktuelle Finanzierungsbedingungen sichern

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) muss nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel derzeit vor allem dafür sorgen, die günstigen Finanzierungsbedingungen aufrecht zu erhalten. "Wir müssen uns klarmachen, dass wir schon viel erreicht haben", sagte Schnabel der Nachrichtenagentur Bloomberg und fügte hinzu: "Wir sollten uns nun darauf konzentrieren, diese günstigen Finanzierungsbedingungen so lange wie nötig aufrecht zu erhalten, um damit die Erholung zu unterstützen, mögliche strukturelle Schäden an der Wirtschaft zu verringern und dem negativen Einfluss der Pandemie für den Inflationsausblick entgegenzuwirken."

Das sei wichtiger, als die Geldpolitik weiter stark zu lockern. "Märkte, Unternehmen und Haushalte müssen verstehen, dass wir so lange wie notwendig da sein werden, das ist meiner Meinung nach am wichtigsten", sagte sie.

Schnabel machte zugleich deutlich, dass sie für die EZB-Ratssitzung in der nächsten Woche durchaus Maßnahmen erwartet. Ihre bisherigen Entscheidungen habe die EZB zu einer Zeit getroffen, als es noch keine zweite Welle gegeben habe, nun gebe es diese zweite Welle in Europa und in anderen Teilen der Welt. "Ich denke, dass sich das in unseren geldpolitischen Entscheidungen spiegeln muss", sagte sie.

Die EZB-Direktorin sagte aber auch, dass die EZB beim Erreichen des mittelfristigen Inflationsziels eine gewisse zeitliche Flexibilität habe, die von der Schwere des ökonomischen Schocks abhänge.

Schnabel machte zu den geldpolitischen Instrumenten folgende Anmerkungen:

1. Pandemiekaufprogramm PEPP

Die EZB kann eine Reihe wichtiger Parameter verändern. Das ist nicht nur das Volumen, das sind auch die Dauer und die Kommunikation. Die EZB muss nicht die Markterwartung einer Aufstockung um 500 Milliarden Euro erfüllen. Andererseits sei es prinzipiell denkbar, das Programm nicht nur um sechs Monate zu verlängern. Die wirtschaftliche Corona-Krisenphase werde länger dauern als die gesundheitliche, die frühestens Mitte 2021 zu Ende gehen werde.

2. TLTROs

Die Laufzeit der Instrumente sollte der Dauer der Pandemiephase angepasst sein, das gilt auch für die Langfristtender (TLTROs). Es könnten viele Parameter angepasst werden: Die Dauer der Operationen, die Dauer des vergünstigten Zinssatzes, die Anzahl der Operationen.

3. Einlagenzins

Die EZB prüft die Wirksamkeit aller Instrumente, deren Nebenwirkungen und Zusammenwirken mit anderen Instrumenten. Bisher hat sich die Kombination von PEPP und TLTROs als sehr wirksam erwiesen, und die EZB hat sich gegen weitere Zinssenkungen entschieden. Das kann sich in der Zukunft aber ändern.

