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Schnabel: EZB sollte nicht überstürzt auf Iran-Krieg reagieren

27.03.26 20:15 Uhr

Von Paul Hannon

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel auf den Krieg im Nahen Osten nicht überstürzt reagieren. "Wir müssen unsere Entscheidungen sorgfältig abwägen", sagte sie in Zürich und fügte hinzu. "Wir müssen wachsam sein, aber es gibt keinen Grund, überstürzt zu handeln."

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Die EZB hatte ihren Leitzins in der vergangenen Woche unverändert gelassen. Sie teilte jedoch mit, dass der Anstieg der Energiepreise seit dem Angriff der USA und Israels auf den Iran die Inflation erhöhen das Wachstum verlangsamen werde. Schnabel verwies darauf, dass die Investoren nun erwarteten, dass die Zentralbank ihren Leitzins in drei Viertelpunktschritten anheben werde.

Schnabel zufolge wird die EZB nach Anzeichen dafür suchen, dass der Anstieg der Energiepreise die Preise für andere Waren und Dienstleistungen in die Höhe treibe und zu einem Anstieg der Lohnforderungen führt.

"Wir haben die Zeit, uns die Daten anzusehen und zu analysieren, was tatsächlich passiert, ob es Beweise für Zweitrundeneffekte gibt und wie wahrscheinlich es ist, dass sich dieser Inflationsschock in den Inflationserwartungen und auch im Lohnwachstum verfestigt", sagte sie.

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Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2026 15:16 ET (19:16 GMT)