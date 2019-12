Schnabel für EZB-Direktorium bestätigt

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die deutsche "Wirtschaftsweise" Isabel Schnabel ist von den EU-Staaten offiziell als Nachfolgerin der zurückgetretenen Sabine Lautenschläger im EZB-Direktorium bestätigt worden. Das teilte der Europäische Rat am Donnerstag in Brüssel mit. Schnabel kann damit am 1. Januar ihr Amt antreten.

Schnabel ist Professorin für Finanzmarktökonomie an der Universität in Bonn und gilt als Expertin für Bankenregulierung und Finanzkrisen. 2014 wurde sie in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berufen und ist damit eine der sogenannten Wirtschaftsweisen. Die Ökonomen beraten die Bundesregierung.

Das sechsköpfige Direktorium der Europäischen Zentralbank führt die Geschäfte der Notenbank. Es wird von Präsidentin Christine Lagarde geleitet. Auch der Italiener Fabio Panetta wurde nun von den EU-Staaten für das EZB-Direktorium bestätigt./asa/DP/nas