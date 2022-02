DGAP-Media / 17.02.2022 / 09:50

Schnäppchen: Auf eine gute Planung kommt es an! Quelle: https://unsplash.com/photos/mIqyYpSNq3o Sparen ist ein wichtiges Thema für viele Menschen, denn das Geld sitzt lange nicht mehr so locker, wie noch vor einigen Jahren. Wie entscheidend eine gute Planung ist, zeigt eine der wichtigsten Websites rund um das Thema Schnäppchen. "Die Idee entstand durch Jenny, da sie immer nach günstigen Taschen, Schuhen.etc. gesucht hat" erklärt Ralph, der Gründer vom Mein Deal, der beste Angebote, Cashback-Aktionen und vieles mehr sammelt und bereitstellt. Eine Idee, die Schule macht, denn immer mehr Menschen setzen auf Vorplanungen, wenn sie Geld ausgeben wollen. Zurecht, denn nur so lassen sich die günstigen Angebote auch wirklich effizient einsetzen. Die großen Spar-Tage bereiten den Menschen Freude Es sind die ganz großen Events, wie Black Friday, Cyber Monday oder auch der etwas neuere Singles Days, die Kundenherzen höherschlagen lassen. Und hier wird nichts dem Zufall überlassen. Ganze Wochenenden werden zum Shoppen genutzt, auf Events im November bereiten sich Konsumenten bereits wochenlang vor, um die bestmöglichen Angebote zu erhaschen. Wer im Oktober eine neue Waschmaschine braucht, setzt auf den Black Friday, der im November stattfindet. Der Wunsch nach günstigen Preisen ist hoch, zu viel Geld ausgeben möchte niemand. Eine Methode, die durchaus erfolgreich sein kann. Gekauft ist ein Produkt schnell, gerade das Internet macht es einfach. Anschauen, anklicken, bezahlen und fertig. Wer aber langfristig beim Shoppen sparen möchte, der vergleicht, schaut auf besondere Angebote und muss manchmal auch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Geduld zahlt sich beim Shopping aus Wie wichtig sparen geworden ist, zeigt sich bei der wachsenden Anzahl der Fonds, ETFs und Sparpläne, die viele Deutsche bereits besitzen. Auch hier wird maßgeblich auf Geduld gesetzt, jene Eigenschaft, die sich auch beim Shopping auszahlen kann. Wer einkauft und seinen Warenkorb online mit Produkten füllt, kann allein durch Abwarten Rabatte von 10 bis 20 Prozent erhaschen. Hintergrund ist, dass Onlineshops natürlich grundsätzlich jeden Kauf begrüßen. Wer also seinen Warenkorb füllt, sich zuvor einloggt und dann die Website verlässt, wird in der nächsten Woche in interessantes Phänomen erleben. Zunächst kommt die Benachrichtigung, dass etwas im Warenkorb vergessen wurde und dass der Kauf noch abzuschließen ist. Reagiert der Kunde nicht, wird in vielen Fällen ein Rabattgutschein seitens des Händlers genutzt, um doch noch einen Verkauf zu realisieren. Einfaches Abwarten kann also ausreichen, um bares Geld zu sparen. Geduldig sein ist in vielen Bereichen des Shoppings wichtig, denn oft sind die schnellsten Käufer nicht die, die am Ende das meiste Geld gespart haben. Budget und Einkaufszettel erleichtern das Shopping Am Black Friday 2020 wollten Konsumenten aus Berlin im Schnitt 303 Euro ausgeben. Geld, was gut verplant sein muss, denn sonst kann es zu Schwierigkeiten kommen. In erster Linie ist es daher entscheidend, eine eigene Liste zu erstellen, was wirklich gekauft wird. Viele Menschen nutzen diese Sparphase am Ende des Jahres, um bereits die Weihnachtsgeschenke für Familie und Freunde zusammenzustellen, da darf die Ausgabensumme dann auch schon mal etwas höher sein. Es droht allerdings beim ungeplanten Shoppen die Gefahr, dass unnötige Dinge eingekauft werden. Immerhin ist es sehr verlockend, die großen Rabattschilder und vermeintlichen Sonderangebote im E-Mailpostfach zu finden. Da werden 90 Prozent auf den Staubsauger versprochen, der eigentlich schon gar nicht mehr modern ist und dessen Preis vor Beginn der Schnäppchenjagd künstlich in die Höhe getrieben wurde. Man braucht keinen Staubsauger, aber man kauft ihn, weil er eben einmalig günstig ist. Wer so shoppt, gibt mehr aus als nötig und macht keine Schnäppchen. Wer aber gezielt mit einer Liste und einem vorher festgelegten Budget auf Shoppingtour geht, hat gute Chancen, wirklich Geld zu sparen. Es muss die Bereitschaft vorherrschen, im Notfall auch einfach mal "nein danke" zu sagen, wenn ein Produkt zu teuer ist oder wenn das Angebot nicht überzeugen kann. Denn auch wenn Events wie Black Friday, Cyber Monday und Co. immer besonders groß aufgezogen werden, gibt es auch außerhalb dieser Tage Sonderangebote, die sich durchaus rentieren. Bei der Nutzung von Coupons ist eine Planung sehr hilfreich Coupons werden von Herstellern selbst in Umlauf gebracht, um den Verkauf der eigenen Produkte anzukurbeln. 50 Cent Rabatt auf eine Dose Ravioli, wenn der Kunde mindestens drei davon kauft. Drei Produkte mitnehmen, nur zwei bezahlen. So und so ähnlich sind die Angebote der Coupons und tatsächlich kann es sich lohnen. Wer ohnehin jede Woche Ravioli kauft, profitiert von solchen Angeboten. Wer sich allerdings geduldig zeigt, kann langfristig noch mehr sparen. Coupons haben meist eine gewisse Gültigkeit, nicht selten können sie bis zum Ende eines Monats oder gar eines Jahres eingesetzt werden. Es lohnt sich, nicht sofort den Laden zu stürmen, sondern zunächst einmal die Sonderangebote der regionalen Supermärkte und Discounter abzugleichen. Wird das entsprechende Produkt nun reduziert, kann durch Einsatz des Coupons gleich doppelt gespart werden. Eine kleine Beispielrechnung: Die Dose Ravioli kostet im Supermarkt 2,00 Euro, nach Abzug der 50 Cent Rabatt kann der Kunde sie für 1,50 Euro mitnehmen. Wartet er nun ab, bis die Ravioli im Sonderangebot für 1,50 Euro sind, bezahlt er nach Abzug des Coupon-Rabatts nur noch 1,00 Euro pro Dose. Der Spareffekt hat sich durch Geduld also verdoppelt. Zu beachten ist, dass Coupons manchmal nicht auf reduzierte Produkte angewandt werden können, in vielen Fällen klappt es aber. Nicht von Scheinangeboten locken lassen, sondern planen und vergleichen Psychologie spielt beim Shopping eine größere Rolle, als viele Menschen glauben. Wenn auf den Preisschildern im lokalen Geschäft die roten Zahlen prangen, hat das einen Sinn. Rot ist eine Signalfarbe, soll Kunden ansprechen und ihnen vermitteln, dass sie unbedingt stehen bleiben müssen. Es funktioniert! Noch immer kommen viele Menschen nach dem Stadtbummel mit Dingen nach Hause, die sie eigentlich nie kaufen wollten. Wohl dem, der sich vor Scheinangeboten schützt und nicht jeden Preisnachlass glaubt, der auf den Preisschildern im Handel zu sehen ist. Wer ein neues Produkt einkaufen möchte, sollte zunächst sein Budget festlegen und dann damit beginnen, im Internet zu vergleichen. Ausschau halten nach möglichen Gutscheinen, die unverbindliche Preisempfehlung checken und dann Stores suchen, die besonders günstig sind. Drei Schritte, die zwar etwas Zeit kosten, am Ende aber für ein Plus im Geldbeutel sorgen können.



