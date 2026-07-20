Sonderangebot oder Falle? Jim Cramer hält Netflix-Aktie für spottbillig - rät aber auch zur Vorsicht

Schnäppchen-Chance?

21.07.26 13:27 Uhr

Nach einem harten Kursrutsch sieht TV-Investor Jim Cramer die Netflix-Aktie plötzlich in einem neuen Licht, ganz ohne Entwarnung für die nächsten Wochen.

• Analysten sind insgesamt optimistisch und sehen Potenzial für weiteres Wachstum, doch eine schwächere Performance bei Wachstum und Werbeeinnahmen könnte die Aktie erneut belasten.

• Die Aktie notiert aktuell bei etwa 67 US-Dollar, rund 43 Prozent unter dem Stand vor einem Jahr, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 107 US-Dollar, was etwa 58 Prozent mehr ist.

• Jim Cramer sieht die Netflix-Aktie nach dem Kursrutsch als Schnäppchen und empfiehlt, bei weiteren Rückschlägen langsam Positionen aufzubauen, warnt aber vor längerer Schwäche am Markt.

Jim Cramer sieht in der Netflix-Aktie nach dem Kursrutsch ein Schnäppchen

Aktie notiert rund 43 Prozent unter ihrem Stand vor einem Jahr

Durchschnittliches Kursziel liegt rund 58 Prozent über dem aktuellen Kurs

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CNBC-Moderator Jim Cramer hat sich am Montag optimistisch zur Netflix-Aktie geäußert: Der jüngste Kursrutsch mache den Einstieg in eines der stärksten Unternehmen der Medienbranche wieder attraktiver, sagte er in seiner Sendung Mad Money. Ganz ohne Vorbehalt blieb der Auftritt aber nicht: Cramer rechnet damit, dass sich die Schwäche an der Börse noch länger hinzieht.

Die Netflix-Aktie schloss am Montag via NASDAQ knapp 2 Prozent leichter bei 67,6 US-Dollar und liegt damit seit Jahresbeginn knapp 28 Prozent im Minus. Auf Sicht der vergangenen 52 Wochen beträgt der Rückgang gut 43 Prozent. Vorbörslich am Dienstag notierte das Papier mit einem Minus von 0,09 Prozent bei 67,54 US-Dollar kaum verändert.

Enttäuschender Ausblick belastet die Netflix-Aktie

Der Auslöser für den Ausverkauf liegt gut eine Woche zurück: Am 16. Juli 2026 meldete Netflix für das zweite Quartal einen Umsatz von 12,56 Milliarden US-Dollar, ein Plus von rund 13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, aber knapp unter der Konsensschätzung von etwa 12,59 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie von 80 US-Cent übertraf die Erwartung von 79 US-Cent knapp. Schwerer wog der Ausblick: Für das laufende Quartal stellte Netflix einen Umsatz von 12,86 Milliarden US-Dollar in Aussicht, während der Konsens rund 13 Milliarden US-Dollar erwartet hatte.

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Zusätzlich sorgte eine weitere Kürzung der Berichtspflicht für Verunsicherung: Den bislang zweimal jährlich erschienenen Bericht zu den Sehgewohnheiten, "What We Watched", will Netflix künftig nur noch einmal im Jahr veröffentlichen.

Bewertung so günstig wie seit 2022 nicht mehr

Nach Cramers Einschätzung notiert die Netflix-Aktie derzeit so günstig wie seit 2022 nicht mehr. Selten biete sich die Chance, eines der besten Unternehmen der Branche im Sonderangebot zu bekommen, so der Moderator, der sich mit dem Einstieg aber bewusst Zeit lassen würde. Wer weiterhin an das Unternehmen glaube, solle zunächst nur eine kleine Position aufbauen und diese bei weiteren Rückschlägen schrittweise aufstocken, riet Cramer. Zugleich schränkte er ein, dass sich die Schwäche an der Börse noch länger hinziehen könnte.

Als Stützen für die langfristige Story nannte Cramer das Werbegeschäft, das Live-Programming, das Gaming-Angebot und die umfangreichen Aktienrückkäufe des Konzerns.

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Analysten sehen deutlich mehr Luft nach oben

Der Blick der Wall Street auf die Aktie ist optimistischer als der Kursverlauf vermuten lässt: Das durchschnittliche Kursziel von sieben Analysten liegt bei 107 US-Dollar, das entspricht rund 58 Prozent mehr als der zuletzt genannte Kurs von 67,6 US-Dollar. Vier der sieben Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, drei raten zum Halten, keiner zum Verkauf. Am 6. Juli bestätigte Goldman Sachs ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 110 US-Dollar.

Anleger dürften nun genau beobachten, ob sich der Kurs oberhalb der Marke von 67 US-Dollar stabilisiert oder im Zuge weiterer Marktschwäche neue Jahrestiefs markiert.

Die Einschätzungen von Cramer und die genannten Kursziele der Analysten sind keine Kaufempfehlung. Bleiben Wachstum oder Werbeeinnahmen hinter den derzeit optimistischen Erwartungen zurück, könnte die ohnehin schon angeschlagene Netflix-Aktie erneut unter Druck geraten.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

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