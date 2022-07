Schnapshersteller Diageo profitiert vom Trend zu teuren Spirituosen

LONDON (dpa-AFX) - Höhere Preise und eine zunehmende Nachfrage nach teurem Schnaps haben den Spirituosenhersteller Diageo im vergangenen Geschäftsjahr beflügelt. Der Umsatz legte um etwas mehr als ein Fünftel auf 15,5 Milliarden britische Pfund (18,4 Mrd Euro) zu, wie der Hersteller von Marken wie Johnnie Walker Whisky, Tanqueray Gin, Guinness Bier oder Baileys am Donnerstag in London mitteilte. Der operative Gewinn zog um 18 Prozent auf 4,4 Milliarden Pfund an. Das Unternehmen schnitt damit etwas besser ab, als Experten erwartet hatten.

Zudem wurden die mittelfristigen Wachstums- und Gewinnziele bestätigt. An der Börse zog die im Stoxx Europe 50 gelistete Aktie im frühen Handel bis zu knapp drei Prozent an, gab die Gewinne aber schnell wieder ab. Zuletzt lag das Papier nur noch knapp über dem Niveau des Vortags./zb/mis/jha/