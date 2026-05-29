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Einstufungen

Schneider Electric-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

31.05.26 18:00 Uhr
Schneider Electric-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats | finanzen.net

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Schneider Electric-Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schneider Electric S.A.
271,20 EUR 6,40 EUR 2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Analyse der Schneider Electric-Aktie abgegeben.

7 Experten stufen die Schneider Electric-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 311,43 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 44,18 EUR zum aktuellen PAR-Stand der Schneider Electric-Aktie von 267,25 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.325,00 EUR21,6128.05.2026
Barclays Capital307,00 EUR14,8720.05.2026
DZ BANK--15.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.316,00 EUR18,2407.05.2026
JP Morgan Chase & Co.325,00 EUR21,6105.05.2026
Barclays Capital307,00 EUR14,8704.05.2026
Bernstein Research310,00 EUR16,0004.05.2026
RBC Capital Markets290,00 EUR8,5101.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

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Analysen zu Schneider Electric S.A.

DatumRatingAnalyst
28.05.2026Schneider Electric OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.05.2026Schneider Electric OverweightBarclays Capital
15.05.2026Schneider Electric KaufenDZ BANK
07.05.2026Schneider Electric BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.05.2026Schneider Electric OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.05.2026Schneider Electric OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.05.2026Schneider Electric OverweightBarclays Capital
15.05.2026Schneider Electric KaufenDZ BANK
07.05.2026Schneider Electric BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.05.2026Schneider Electric OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2026Schneider Electric Equal WeightBarclays Capital
12.12.2025Schneider Electric Equal WeightBarclays Capital
30.10.2025Schneider Electric NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Schneider Electric NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Schneider Electric Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.02.2025Schneider Electric UnderperformRBC Capital Markets
20.02.2025Schneider Electric SellGoldman Sachs Group Inc.
20.02.2025Schneider Electric UnderperformRBC Capital Markets
10.01.2025Schneider Electric UnderperformRBC Capital Markets
26.11.2024Schneider Electric UnderperformRBC Capital Markets

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