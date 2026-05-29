Schneider Electric-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Einstufungen

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Schneider Electric-Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel

Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Analyse der Schneider Electric-Aktie abgegeben.

7 Experten stufen die Schneider Electric-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 311,43 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 44,18 EUR zum aktuellen PAR-Stand der Schneider Electric-Aktie von 267,25 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 325,00 EUR 21,61 28.05.2026 Barclays Capital 307,00 EUR 14,87 20.05.2026 DZ BANK - - 15.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 316,00 EUR 18,24 07.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 325,00 EUR 21,61 05.05.2026 Barclays Capital 307,00 EUR 14,87 04.05.2026 Bernstein Research 310,00 EUR 16,00 04.05.2026 RBC Capital Markets 290,00 EUR 8,51 01.05.2026

Redaktion finanzen.net