Schneider Electric-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Analysten haben im abgelaufenen Monat die Schneider Electric-Aktie unter die Lupe genommen.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Analyse der Schneider Electric-Aktie abgegeben.
7 Experten stufen die Schneider Electric-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 311,43 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 44,18 EUR zum aktuellen PAR-Stand der Schneider Electric-Aktie von 267,25 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|325,00 EUR
|21,61
|28.05.2026
|Barclays Capital
|307,00 EUR
|14,87
|20.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|15.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|316,00 EUR
|18,24
|07.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|325,00 EUR
|21,61
|05.05.2026
|Barclays Capital
|307,00 EUR
|14,87
|04.05.2026
|Bernstein Research
|310,00 EUR
|16,00
|04.05.2026
|RBC Capital Markets
|290,00 EUR
|8,51
|01.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images