Schneider Electric-Aktie: Experten empfehlen Schneider Electric im Oktober mehrheitlich zum Kauf
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Schneider Electric-Aktie geworfen.
Werte in diesem Artikel
Im vergangenen Oktober haben 22 Experten die Aktie von Schneider Electric wie folgt eingeschätzt.
20 Experten raten die Schneider Electric-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Schneider Electric mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 326,14 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 78,54 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der Schneider Electric-Aktie von 247,60 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|329,00 EUR
|32,88
|26.10.2026
|RBC Capital Markets
|320,00 EUR
|29,24
|26.10.2026
|UBS AG
|350,00 EUR
|41,36
|22.10.2026
|Bernstein Research
|340,00 EUR
|37,32
|21.10.2026
|Deutsche Bank AG
|320,00 EUR
|29,24
|20.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|340,00 EUR
|37,32
|20.10.2026
|Barclays Capital
|326,00 EUR
|31,66
|19.10.2026
|Deutsche Bank AG
|320,00 EUR
|29,24
|19.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|19.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|16.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|323,00 EUR
|30,45
|16.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|310,00 EUR
|25,20
|16.10.2026
|RBC Capital Markets
|320,00 EUR
|29,24
|16.10.2026
|Bernstein Research
|350,00 EUR
|41,36
|15.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|12.10.2026
|RBC Capital Markets
|320,00 EUR
|29,24
|09.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|323,00 EUR
|30,45
|08.10.2026
|Deutsche Bank AG
|325,00 EUR
|31,26
|06.10.2026
|UBS AG
|335,00 EUR
|35,30
|06.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|310,00 EUR
|25,20
|06.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|289,00 EUR
|16,72
|05.10.2026
|UBS AG
|335,00 EUR
|35,30
|05.10.2026
|RBC Capital Markets
|320,00 EUR
|29,24
|05.10.2026
|Deutsche Bank AG
|325,00 EUR
|31,26
|05.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|345,00 EUR
|39,34
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images