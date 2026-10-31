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Aussichten

Schneider Electric-Aktie: Experten empfehlen Schneider Electric im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Schneider Electric-Aktie: Experten empfehlen Schneider Electric im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Schneider Electric-Aktie geworfen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schneider Electric S.A.
239.10 EUR -9.10 EUR -3.67 %
Charts | News | Analysen

Im vergangenen Oktober haben 22 Experten die Aktie von Schneider Electric wie folgt eingeschätzt.

20 Experten raten die Schneider Electric-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Schneider Electric mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 326,14 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 78,54 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der Schneider Electric-Aktie von 247,60 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.329,00 EUR32,8826.10.2026
RBC Capital Markets320,00 EUR29,2426.10.2026
UBS AG350,00 EUR41,3622.10.2026
Bernstein Research340,00 EUR37,3221.10.2026
Deutsche Bank AG320,00 EUR29,2420.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)340,00 EUR37,3220.10.2026
Barclays Capital326,00 EUR31,6619.10.2026
Deutsche Bank AG320,00 EUR29,2419.10.2026
JP Morgan Chase & Co.--19.10.2026
DZ BANK--16.10.2026
Jefferies & Company Inc.323,00 EUR30,4516.10.2026
JP Morgan Chase & Co.310,00 EUR25,2016.10.2026
RBC Capital Markets320,00 EUR29,2416.10.2026
Bernstein Research350,00 EUR41,3615.10.2026
DZ BANK--12.10.2026
RBC Capital Markets320,00 EUR29,2409.10.2026
Jefferies & Company Inc.323,00 EUR30,4508.10.2026
Deutsche Bank AG325,00 EUR31,2606.10.2026
UBS AG335,00 EUR35,3006.10.2026
JP Morgan Chase & Co.310,00 EUR25,2006.10.2026
Jefferies & Company Inc.289,00 EUR16,7205.10.2026
UBS AG335,00 EUR35,3005.10.2026
RBC Capital Markets320,00 EUR29,2405.10.2026
Deutsche Bank AG325,00 EUR31,2605.10.2026
JP Morgan Chase & Co.345,00 EUR39,3405.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
26.10.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Schneider Electric Buy UBS AG
21.10.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
20.10.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG

Information

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