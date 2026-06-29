Schneider Electric kauft Industrie-KI-Anbieter Cognite für 3,1 Mrd USD
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Von Nina Kienle
DOW JONES--Schneider Electric hat die Übernahme des Anbieters von industrieller KI-Software Cognite Holding für 3,1 Milliarden US-Dollar in bar vereinbart. Der französische Technologiekonzern teilte mit, er werde die Dateninfrastruktur von Cognite in sein eigenes Industrie-Softwareunternehmen Aveva integrieren.
Die Transaktion "positioniert Schneider Electric im Zentrum der nächsten Phase der industriellen Intelligenz", sagte CEO Olivier Blum.
Sie wird voraussichtlich in den kommenden Quartalen abgeschlossen sein. Danach wird Cognite zu dem Geschäftsbereich Industrieautomation von Schneider Electric gehören.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/sha/ros
(END) Dow Jones Newswires
June 30, 2026 12:35 ET (16:35 GMT)
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