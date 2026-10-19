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Schneider Electric startet 6 Mrd Euro schwere Kapitalerhöhung

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schneider Electric S.A.
246.10 EUR -2.90 EUR -1.16 %
Charts | News | Analysen

Von Andrea Figueras

DOW JONES--Schneider Electric will sich für die Teilfinanzierung der Übernahme des US-Industriesoftwareherstellers PTC frisches Geld am Kapitalmarkt besorgen. Wie der französische Konzern mitteilte, will er mit einer Kapitalerhöhung rund 6 Milliarden Euro einnehmen.

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Die neuen Stammaktien sollen im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre platziert werden.

Anfang Oktober hatte Schneider Electric vereinbart, PTC zu übernehmen, um ein Portfolio für industrielle Künstliche Intelligenz aufzustellen. Die Übernahme, in der das US-Unternehmen mit 22,6 Milliarden US-Dollar bewertet wird, soll im dritten Quartal 2027 abgeschlossen werden.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2026 12:47 ET (16:47 GMT)

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Datum Rating Analyst
12:46 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
10:36 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
08:26 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
16.10.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.

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