Schneider Electric startet 6 Mrd Euro schwere Kapitalerhöhung
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Von Andrea Figueras
DOW JONES--Schneider Electric will sich für die Teilfinanzierung der Übernahme des US-Industriesoftwareherstellers PTC frisches Geld am Kapitalmarkt besorgen. Wie der französische Konzern mitteilte, will er mit einer Kapitalerhöhung rund 6 Milliarden Euro einnehmen.
Die neuen Stammaktien sollen im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre platziert werden.
Anfang Oktober hatte Schneider Electric vereinbart, PTC zu übernehmen, um ein Portfolio für industrielle Künstliche Intelligenz aufzustellen. Die Übernahme, in der das US-Unternehmen mit 22,6 Milliarden US-Dollar bewertet wird, soll im dritten Quartal 2027 abgeschlossen werden.
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(END) Dow Jones Newswires
October 19, 2026 12:47 ET (16:47 GMT)
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