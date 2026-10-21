DAX 25.473 +0,7%ESt50 6.165 +0,7%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 11,05 +1,9%Nas 26.425 -0,0%Bitcoin 74.138 +0,4%Euro 1,1226 -0,1%Öl 110,7 +1,8%Gold 4.127 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Schneider: Fördergeld für E-Autos reicht auch 2027

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
57.22 EUR -0.58 EUR -1.00 %
Charts | News | Analysen
BYD Co. Ltd.
8.10 EUR -0.27 EUR -3.20 %
Charts | News | Analysen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.32 EUR -0.05 EUR -0.12 %
Charts | News | Analysen
Stellantis
3.81 EUR -0.05 EUR -1.32 %
Charts | News | Analysen
Tesla
337.50 EUR 3.60 EUR 1.08 %
Charts | News | Analysen

BERLIN (dpa-AFX) - Trotz der starken Nachfrage nach der Kaufprämie für Elektro- und Hybridautos steht nach Angaben von Bundesumweltminister Carsten Schneider noch genug Geld auch für das kommende Jahr bereit. "Wer sich jetzt für die Anschaffung eines batterieelektrischen Fahrzeugs entscheidet und die Fördervoraussetzungen erfüllt, muss sich auch mit Blick auf das kommende Jahr keine Sorgen machen, dass die Fördermittel nicht mehr ausreichen", sagte der SPD-Politiker der Zeitschrift "Auto Motor und Sport".

Werbung

Minister will bei Kürzungen rechtzeitig informieren

"Sobald sich abzeichnet, wann die verfügbaren Fördermittel voraussichtlich ausgeschöpft sein werden, werden wir darüber frühzeitig informieren. Denn die Leute sollen bereits bei ihrer Kaufentscheidung ausreichend Planungssicherheit haben und sich darauf einstellen können, ob sie für ihr Fahrzeug noch eine Förderung erhalten können", versprach Schneider.

Die Fördermittel in Höhe von insgesamt drei Milliarden Euro reichen nach früheren Regierungsangaben für geschätzt 800.000 geförderte Fahrzeuge und sind grundsätzlich für den Zeitraum von 2026 bis 2029 gedacht.

Anteil chinesischer Fahrzeuge zwischen 9 und 17 Prozent

Eine Einschränkung der Kaufprämie für Elektroautos aus chinesischer Produktion soll es demnach vorerst nicht geben. "Kurzfristige Änderungen am Förderprogramm sind derzeit nicht vorgesehen", sagte Schneider. "Worauf wir uns in der Koalition bereits verständigt haben, ist die Einführung europäischer Wertschöpfungskriterien. Sobald die Bundesregierung entsprechende europarechtskonforme Regelungen erarbeitet hat, werden wir diese in unser laufendes Förderprogramm integrieren." Aussagen, wann das sein könnte, machte Schneider nicht.

Werbung

"Dass sich mehr Menschen als früher für chinesische Fahrzeuge entscheiden, ist ein weltweiter Trend", erklärte Schneider. Er sei optimistisch, dass der Marktanteil chinesischer Hersteller begrenzt bleibe. Bei den geförderten Fahrzeugen liege er derzeit zwischen 9 und 17 Prozent, je nachdem, ob man Gemeinschaftsunternehmen als chinesisch werte oder nicht./hrz/DP/jha

Aktuelle Tesla Aktie News

Werbung

Tesla Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
16.10.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 Tesla Neutral UBS AG
05.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.