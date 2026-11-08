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Schneider hofft auf konkrete Ergebnisse bei Klimakonferenz

BERLIN (dpa-AFX) - Die an diesem Montag beginnende Weltklimakonferenz im türkischen Antalya soll nach den Worten von Bundesumweltminister Carsten Schneider möglichst konkrete Ergebnisse liefern. "Je schneller die weltweiten Emissionen sinken, desto schneller können wir die Temperaturkurve wieder auf 1,5 Grad drücken. Zugleich müssen wir die Menschen besser vor den Folgen von Hitze, Dürren und Überschwemmungen schützen", sagte der SPD-Politiker.

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Neben dem Klimaschutz sei auch die geoökonomische Lage mit den Preisschocks für Benzin, Diesel und Gas ein dringender Grund für Engagement, betonte Schneider. "Drei Viertel der Menschheit lebt in Ländern, die wie wir von fossilen Importen abhängig sind. All diese Länder haben jetzt einen starken neuen Anreiz, etwas an ihrem Wirtschaftsmodell zu verändern." Neben Energieeffizienz sei die Elektrifizierung, also die zunehmende Nutzung von Strom als Energieträger, das richtige Gegenmittel gegen die fossile Krise.

Schneider bekräftigte die Unterstützung der Bundesregierung für die Initiative des Gastgebers Türkei, den Anteil elektrischer Energie beim Endverbrauch von heute 20 auf 35 Prozent bis 2035 zu steigern. Schneider ist der einzige Minister, der Deutschland bei der diesjährigen Klimakonferenz vertreten wird. Kanzler Friedrich Merz (CDU) reist ebenfalls nicht an.

Außenminister Johann Wadephul (CDU) wies auf die existenzielle Bedrohung der Klimakrise für kleine Inselstaaten hin, die im Meer zu versinken drohen. Er warnte auch vor der Nutzung von Energie als Waffe wie derzeit in der Straße von Hormus. Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) bezeichnete die Klimakrise als globale Gerechtigkeitsfrage: "Die Menschen im Globalen Süden trifft der Klimawandel jedoch am härtesten. Hitzewellen und Überschwemmungen werden dort immer wieder zur Überlebensfrage."/hrz/DP/mis

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