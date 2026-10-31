Schneider National B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Schneider National B präsentierte in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Schneider National B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,110 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 1,59 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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Schneider National B Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.06.19
|Schneider National B Peer Perform
|Wolfe Research
|30.10.18
|Schneider National B Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|05.10.18
|Schneider National B Underperform
|Wolfe Research
|06.08.18
|Schneider National B Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|29.06.18
|Schneider National B Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.