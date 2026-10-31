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Schneider National B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schneider National Inc Registered Shs -B-
25.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Schneider National B präsentierte in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Schneider National B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,110 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 1,59 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
28.06.19 Schneider National B Peer Perform Wolfe Research
30.10.18 Schneider National B Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
05.10.18 Schneider National B Underperform Wolfe Research
06.08.18 Schneider National B Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.06.18 Schneider National B Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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