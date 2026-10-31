Schneider National B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

31.10.26 06:35 Uhr

Schneider National B präsentierte in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Schneider National B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,110 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 1,59 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net