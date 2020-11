Schneider nennt Vorbereitung des Kanzleramts für Corona-Treffen "suboptimal"

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nach der Opposition hat auch die SPD das Agieren des Bundeskanzleramts vor der weitgehend ergebnislosen Ministerpräsidentenkonferenz am Montag kritisiert. "Die Vorbereitung der Ministerpräsidentenkonferenz... durch das Kanzleramt war suboptimal", sagte SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider vor einer Fraktionssitzung in Berlin. Eine Beschlussvorlage aus dem Kanzleramt an die Länder zu schicken und sich dabei "in Fragen der Schulpolitik ohne Rücksprache einzumischen", sei ein Verfahren, das er missbillige.

"Von daher bin ich froh, dass die Ministerpräsidenten diese Beschlussvorlage deutlich verändert haben", betonte Schneider, der sein Statement in Vertretung von Fraktionschef Rolf Mützenich gab, weil sich dieser wegen eines Kontaktes zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person derzeit in häuslicher Quarantäne befindet.

Schneider kritisierte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und Kanzleramtschef Helge Braun (beide CDU) für Aussagen, weitergehende Beschlüsse favorisiert zu haben. "Ich finde dieses Blame game überhaupt nicht klug", sagte er. Dass die Beschlussvorlage umgehend an die Presse gegeben worden sei, nannte er "nicht nur unklug, sondern unsolidarisch".

Der SPD-Fraktionsgeschäftsführer verteidigte die für Mittwoch geplante Novellierung des Infektionsschutzgesetzes in einem Eilverfahren von Bundestag und Bundesrat. Dies sei ein zügiges Verfahren, "aber es ist immer noch ein normales Verfahren", betonte Schneider. Die Länderkammer will ihren Beschluss unmittelbar nach dem des Bundestages in einer Sondersitzung treffen und ihn dann direkt dem Bundespräsidenten zur Unterzeichnung zuleiten.

Mit den Änderungen soll unter anderem die Rechtsgrundlage für Corona-Maßnahmen der Länder präzisiert werden, um diese gerichtsfester zu machen. Das Gesetz benennt konkrete mögliche Schutzmaßnahmen wie Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht oder die Schließung von Restaurants, die beim Erreichen bestimmter Schwellenwerte verhängt werden sollen. Auch mögliche Beschränkungen für Freizeit- und Kulturveranstaltungen werden genannt.

