DAX 25.398 +0,5%ESt50 6.208 +0,7%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,12 +1,1%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.512 +0,4%Euro 1,1194 -0,0%Öl 105,4 -0,3%Gold 4.144 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Schneider: Senken von Methan-Emissionen 'zwingend notwendig'

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Bundesumweltminister Carsten Schneider will an der Reduzierung der Methanemissionen festhalten. "Ansonsten können wir die Klimaziele auch gar nicht erreichen", sagte der SPD-Politiker am Rande eines Treffens mit seinen Amtskolleginnen und -kollegen in Luxemburg. "Die Methanemissionen sind ganz wesentliche Treiber des Klimawandels, der Erderwärmung. Deswegen gilt es, sie zu beschränken, zu begrenzen."

Werbung

Hintergrund sind Pläne der Europäischen Kommission, bestimmte Klimaschutzregeln für das Treibhausgas Methan vorerst zu lockern. Präsidentin Ursula von der Leyen kündigte vergangene Woche einen Vorschlag an, mit dem bestimmte Vorschriften zum Import von fossilen Brennstoffen um ein Jahr verschoben werden und erst ab 2028 gelten sollen. Mit Blick auf die Energiekrise soll dies Kosten sparen.

Ihm liege noch kein konkreter Vorschlag der Kommission vor, deswegen habe sich die Bundesregierung dazu auch noch nicht verhalten, sagte Schneider. Ganz grundsätzlich seien Methanemissionen extrem klimaschädlich, "und die Reduzierung ist zwingend notwendig". Schneider hatte sich zuletzt gegen eine Lockerung der Regeln ausgesprochen, während Energieministerin Katherina Reiche (CDU) sich dafür offen zeigte.

Methan entsteht unter anderem in Öl- und Gasindustrie

Methan ist ein Treibhausgas und für Klimaerwärmung und Luftverschmutzung verantwortlich. Es entsteht etwa in der Landwirtschaft, auf Mülldeponien sowie in der Öl- und Gasindustrie. Seit 2024 sind in der EU Regeln in Kraft, die für weniger Methan-Emissionen aus dem Energiesektor sorgen sollen.

Werbung

Ab 1. Januar 2027 müssen Unternehmen für bestimmte Lieferverträge auch nachweisen, dass der Produzent im Herkunftsland seine Methan-Emissionen mindestens so sorgfältig überwacht und dokumentiert, wie es die EU von ihren eigenen Unternehmen verlangt. Diese Vorschriften sollen nach dem Willen der Kommission verschoben werden. Nach der Vorlage des offiziellen Vorschlags der Behörde müssen die EU-Länder sowie das Europaparlament zustimmen./rdz/DP/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.