ANTALYA (dpa-AFX) - Bundesumweltminister Carsten Schneider wertet die Weltklimakonferenz (COP) im türkischen Antalya als Erfolg. Die offiziellen Verhandlungen zwischen den Staaten dort seien zwar sehr wichtig, aber bei den Konferenzen geschehe noch viel mehr, erklärte der SPD-Politiker. Die Umsetzung sei aber genauso wichtig, und hier sei viel vereinbart worden. "Ohne den Prozess der COPs und der globalen Klimapolitik hätten wir nicht die Lösungen, die wir heute haben", sagte Schneider.

Werbung

Wo Schneider Fortschritte sieht

Offizielle Beschlüsse müssen bei Klimakonferenzen einstimmig gefasst werden, was häufig nicht oder nur mühsam gelingt und schnelle Fortschritte im Kampf gegen den Klimawandel ausbremst. Allerdings finden sich immer wieder Staaten zu freiwilligen Initiativen zusammen

- darauf verwies auch Schneider.

So legen immer mehr Staaten Pläne zum Ausstieg aus fossilen Energien vor. Deutschland hat dies bereits getan. Zudem sei die Elektrifizierung ein globaler Trend geworden, sagte Schneider. Er bezog sich auf eine Initiative der türkischen COP-Präsidentschaft für eine beschleunigte Elektrifizierung. Bis 2035 soll der Anteil von Strom am Endenergieverbrauch von jetzt 23 auf 35 Prozent steigen. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen der Konferenzleitung erfuhr, hatten sich bis Donnerstagmittag 75 Staaten hinter die Initiative gestellt.

Strom ist effizienter und schont das Klima

Gemeint ist die Energie, die Haushalte, Industrie, Verkehrsteilnehmer, Dienstleister sowie Datenzentren und Landwirte tatsächlich nutzen. Die Idee: Weltweit sollen mehr Autos, Heizungen und Industrieanlagen über Strom laufen, statt Sprit oder Gas zu verbrennen. Dies brächte große Effizienzgewinne mit sich und würde dem Klimaschutz helfen - besonders, wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wasser oder Wind kommt.

Werbung

Schließlich führte Schneider eine freiwillige Selbstverpflichtung von Deutschland und anderen Staaten an, um das starke Treibhausgas SF6, das zur Sicherung von Stromnetzen eingesetzt wird, zu ersetzen. "Wir haben es geschafft, Verbündete aus aller Welt zu finden, und das zum Erfolg zu führen. Das hätte Monate gedauert, wenn wir diese COPs nicht gehabt hätten", sagte der Umweltminister.

Keine ehrgeizigen Beschlüsse der gesamten Konferenz absehbar

Die Konferenz befindet sich auf der Schlussgeraden. Offiziell soll sie am Freitag enden, Verlängerungen bis ins Wochenende sind aber üblich. Durchbrüche für mehr Ehrgeiz im Kampf gegen den Klimawandel wurden nicht erwartet, obwohl jüngste Berichte von Wissenschaftlern alarmierend sind. So steuert die Welt nach jüngsten Berechnungen des UN-Umweltprogramms (UNEP) bei der derzeitigen Klimapolitik auf eine Erwärmung von 2,8 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit bis zum Ende des Jahrhunderts zu./hrz/DP/jha