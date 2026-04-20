DAX24.418 -1,2%Est505.983 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6500 -0,7%Nas24.404 -0,3%Bitcoin64.473 +0,1%Euro1,1780 -0,1%Öl94,28 +0,5%Gold4.791 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Commerzbank CBK100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 ITM Power A0B57L Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX-Handel endet in Rot -- US-Börsen wenig bewegt -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- Psychedelika-Titel, NEL Power, BYD, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Ausblick: AT&T legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: AT&T legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: NEL ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: NEL ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schnell und günstig - Auto-Branche entwickelt mehr in China

21.04.26 07:10 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - Deutsche Automotive-Firmen in China setzen unter dem hohen Wettbewerbsdruck einer Umfrage zufolge zunehmend auf Forschung und Entwicklung vor Ort. 73 Prozent von 42 antwortenden Unternehmen aus der Branche forschen und entwickeln in der Volksrepublik, wie die deutsche Auslandshandelskammer (AHK) in Peking mitteilte. Gegenüber 2024 sei das ein Plus von vier Prozentpunkten.

Erste Ergebnisse des alle zwei Jahre erscheinenden Innovationsberichts zeigen zudem, dass der Anteil jener Firmen aus der Automobilbranche, die in China nicht nur für den chinesischen Markt, sondern auch die Weltmärkte entwickeln und forschen, von 12 Prozent auf 33 Prozent stieg. Ab Freitag zeigen Hersteller aus der ganzen Welt in Peking auf der Branchenmesse Auto China Neuheiten.

"Angesichts des zunehmenden Wettbewerbsdrucks und der Notwendigkeit zur Innovation entwickelt sich der chinesische Markt zu einem wichtigen Testfeld", sagte der AHK-Chef für Süd- und Südwestchina, Jan Roennfeld, laut Mitteilung. Innovationen, die auf dem chinesischen Markt erfolgreich seien, hätten oft gute Aussichten auf globalen Erfolg, erklärte er.

Zudem sorgt die Lokalisierung von Forschung und Entwicklung in China dem Bericht zufolge bei 43 Prozent der antwortenden Firmen aus der Automobilbranche für eine deutlich höhere Innovationsgeschwindigkeit verglichen mit Deutschland. Parallel sagten 79 Prozent, dass sich damit ihre Kosten reduziert hätten./jon/DP/nas