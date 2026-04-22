DAX24.195 -0,3%Est505.906 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,26 +3,8%Nas24.658 +1,6%Bitcoin66.525 -0,5%Euro1,1699 -0,1%Öl103,5 +1,9%Gold4.705 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Microsoft 870747 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verlängert Waffenruhe: DAX etwas tiefer -- US-Börsen fest - teils neue Rekorde -- DroneShield: Rekordquartal -- ITM Power, Rheinmetall, NEL, TUI, SAP, TMTG, Deutsche Telekom im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: Lyft öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Erste Schätzungen: Lyft öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Erste Schätzungen: Commerzbank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Erste Schätzungen: Commerzbank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schnellere Auftragsvergaben und Treibhausgasminderung im Bundestag

23.04.26 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Bundestag stimmt am Donnerstag über zwei Gesetzentwürfe der Bundesregierung ab. Dabei geht es zum einen um das schnellere und einfachere Vergeben öffentlicher Aufträge. Künftig sollen Behörden Aufträge bis 50.000 Euro direkt vergeben können, ohne aufwendige Verfahren. Zudem sollen weniger Nachweise nötig sein und Verfahren stärker digital ablaufen. Besonders kleine und mittlere Unternehmen sollen leichter zum Zuge kommen. Der Wirtschaftsausschuss hat den Entwurf bereits angepasst, um den Mittelstand stärker zu berücksichtigen.

Zum anderen entscheidet das Parlament über strengere Klimavorgaben im Verkehr. Die sogenannte Treibhausgasminderungs-Quote soll bis 2040 deutlich steigen. Ziel ist, den CO2-Ausstoß von Kraftstoffen schrittweise um bis zu 59 Prozent zu senken. Dafür sollen mehr erneuerbare Energien wie grüner Wasserstoff eingesetzt werden. Grundlage ist eine EU-Richtlinie, die höhere Klimaziele vorgibt./lig/DP/jha