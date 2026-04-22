Schnellere Auftragsvergaben und Treibhausgasminderung im Bundestag

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Bundestag stimmt am Donnerstag über zwei Gesetzentwürfe der Bundesregierung ab. Dabei geht es zum einen um das schnellere und einfachere Vergeben öffentlicher Aufträge. Künftig sollen Behörden Aufträge bis 50.000 Euro direkt vergeben können, ohne aufwendige Verfahren. Zudem sollen weniger Nachweise nötig sein und Verfahren stärker digital ablaufen. Besonders kleine und mittlere Unternehmen sollen leichter zum Zuge kommen. Der Wirtschaftsausschuss hat den Entwurf bereits angepasst, um den Mittelstand stärker zu berücksichtigen.

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Zum anderen entscheidet das Parlament über strengere Klimavorgaben im Verkehr. Die sogenannte Treibhausgasminderungs-Quote soll bis 2040 deutlich steigen. Ziel ist, den CO2-Ausstoß von Kraftstoffen schrittweise um bis zu 59 Prozent zu senken. Dafür sollen mehr erneuerbare Energien wie grüner Wasserstoff eingesetzt werden. Grundlage ist eine EU-Richtlinie, die höhere Klimaziele vorgibt./lig/DP/jha