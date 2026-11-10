BioNTech-Aktie: 205-Millionen-Dollar-Wette auf die Pipeline – so können Anleger profitieren

Schnellere FDA-Prüfung

10.11.26 14:26 Uhr

BioNTech kauft sich ein Instrument für schnellere FDA-Prüfungen, doch die Studiendaten liefern Argumente für Hoffnung und für Skepsis zugleich.

• Anleger können direkt in BioNTech-Aktien investieren oder mit Derivaten auf Zulassungserfolge spekulieren, wobei das Risiko durch Kursschwankungen und Studienergebnisse besteht.

• Die Pipeline zeigt sowohl vielversprechende Daten bei Lungenkrebs und Brustkrebs als auch Rückschläge bei anderen Studien, was die Unsicherheit bei Zulassungen erhöht.

• BioNTech erwirbt für 205 Millionen US-Dollar einen Gutschein für eine beschleunigte FDA-Zulassungsprüfung, um die Entwicklung eines Wirkstoffs aus der Onkologie-Pipeline zu unterstützen.

BioNTech zahlt 205 Millionen US-Dollar für eine schnellere FDA-Prüfung

Starke Lungenkrebsdaten stehen neben mehreren Rückschlägen in der Pipeline

Anleger können direkt, über Partner oder mit Derivaten auf Erfolge setzen

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BioNTech kauft sich Zeit bei der US-Arzneimittelbehörde FDA: Für 205 Millionen US-Dollar in bar übernimmt der Mainzer Konzern von Scholar Rock einen Gutschein für eine Prioritätsprüfung (Priority Review Voucher), wie BioNTech am Dienstag mitteilte. Der Gutschein soll einen künftigen Zulassungsantrag für einen Wirkstoff aus der spätphasigen Onkologie-Pipeline stützen. Die Aktie reagiert unaufgeregt auf die Neuigkeiten und gibt vorbörslich an der NASDAQ 0,39 Prozent auf 87,17 US-Dollar nach.

Was der Gutschein BioNTech bringt

Ein solcher Voucher gewährt für einen einzelnen Antrag eine Prioritätsprüfung, verkürzt die Ziel-Prüfdauer und kann laut BioNTech eine beschleunigte Zulassung ermöglichen. In der Regel peilt die FDA bei einer Prioritätsprüfung sechs statt zehn Monate an. Der Abschluss steht unter üblichen Bedingungen, darunter der Freigabe nach dem US-Kartellrecht (Hart-Scott-Rodino-Gesetz).

Verkäufer ist die Tochter Scholar Rock Inc., der Kaufvertrag wurde am Montag geschlossen. Scholar Rock hatte den Gutschein am 11. September mit der FDA-Zulassung von ISEMBYLD erhalten, einem Mittel gegen eine seltene Erkrankung bei Kindern.

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Welchen Wirkstoff BioNTech einreichen will, lässt der Konzern offen. Der Kauf ist dennoch ein deutliches Signal: Kein Unternehmen zahlt 205 Millionen US-Dollar für einen Gutschein, ohne mit einem Antrag in absehbarer Zeit zu rechnen. Einen festen Kandidaten gibt der aktuelle Stand nicht her. Bei Trastuzumab pamirtecan prüfen BioNTech und DualityBio nach dem Quartalsbericht vom 3. November die Gesamtdatenlage bei Brust- und Endometriumkrebs, bevor sie über einen Zulassungsantrag entscheiden.

Pipeline mit starken Daten und Rückschlägen

Am meisten Hoffnung ruht auf Pumitamig, das BioNTech gemeinsam mit Bristol-Myers Squibb entwickelt. Laut Mitteilung vom 25. Oktober erreichte die Kombination mit Docetaxel in der Phase-2-Studie ROSETTA Lung-107 bei Lungenkrebs nach Immuntherapie ein frühes medianes progressionsfreies Überleben von 6,9 Monaten, die bestätigte Ansprechrate lag bei 36,7 Prozent. Für Docetaxel allein nennen die Unternehmen historisch rund 3,6 beziehungsweise 3,9 Monate. Die Studie ist allerdings einarmig, hat also keine Kontrollgruppe, und die mediane Nachbeobachtung lag bei nur gut zwölf Wochen. Zudem plant BioNTech mit Gilead Sciences eine Phase-3-Studie mit Pumitamig bei dreifach negativem Brustkrebs.

Bei Gotistobart, entwickelt mit OncoC4, lag das mediane Gesamtüberleben laut Daten vom 14. September bei 18,5 Monaten nach 10,0 Monaten unter Chemotherapie. Die Zahlen stammen aber aus dem nicht zulassungsrelevanten ersten Teil der Phase-3-Studie PRESERVE-003 mit 87 Patienten. Entscheidend ist der laufende zweite Teil: Für ihn erwartet BioNTech noch 2026 eine erste Zwischenanalyse, nach der ein unabhängiges Daten-Monitoring-Komitee über Entblindung oder Fortsetzung entscheidet.

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Dem stehen Rückschläge gegenüber. Trastuzumab pamirtecan verbesserte in der Phase-3-Studie DYNASTY-Breast02 bei Brustkrebs das progressionsfreie Überleben laut Unternehmen nur bescheiden, bei einer höheren Rate von Lungenerkrankungen als in früheren Studien, darunter vereinzelt schwere und tödliche Fälle. Die Darmkrebsstudie mit dem mRNA-Kandidaten Autogene cevumeran wurde im August vorzeitig beendet, und BNT113 verfehlte bei Kopf-Hals-Krebs den Endpunkt beim progressionsfreien Überleben; ausgewertet wird dort noch das Gesamtüberleben.

Umsätze zuletzt rückläufig – aber schwarze Zahlen

Im dritten Quartal fiel der Umsatz auf 1,29 Milliarden Euro nach 1,52 Milliarden Euro im Vorjahr, vor allem wegen geringerer Nachfrage nach COVID-19-Impfstoff. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 184,5 Millionen Euro nach einem Verlust von 28,7 Millionen Euro, gestützt von Erlösen aus der Partnerschaft mit Bristol-Myers Squibb. Nach neun Monaten steht dennoch ein Nettoverlust von 1,17 Milliarden Euro. Die untere Grenze der Umsatzprognose für das Gesamtjahr hob BioNTech von 1,6 auf 1,7 Milliarden Euro an, die obere blieb bei 1,9 Milliarden Euro. Zahlungsmittel und Wertpapieranlagen von 16,2 Milliarden Euro Ende September machen den Kaufpreis des Gutscheins zur Randgröße.

Unter den Analysten überwiegen die Optimisten, die Ziele sinken aber. Bank of America senkte das Kursziel unlängst von 114 auf 108 US-Dollar und blieb bei "Buy", H.C. Wainwright nahm es unterdessen am Dienstag von 130 auf 110 US-Dollar zurück, hält die BioNTech-Aktie aber ebenfalls weiter für einen Kauf.

So können Anleger auf einen Zulassungserfolg setzen

Der naheliegende Weg ist die Aktie selbst, die als ADR an der NASDAQ und in Euro auch an deutschen Börsenplätzen gehandelt wird. Wer auf einen Zulassungserfolg setzt, trägt damit aber das volle Studienrisiko: Biotech-Aktien reagieren auf Daten oft mit Kurssprüngen in beide Richtungen, die US-Notierung kann dabei über Nacht stark abweichen. Ein Sparplan streckt den Einstieg über mehrere Termine und mildert das Risiko, genau vor einer enttäuschenden Studie einzusteigen.

Indirekt profitiert auch Bristol-Myers Squibb von Fortschritten bei Pumitamig. Für die breit aufgestellte Aktie des US-Pharmakonzerns hat ein einzelner Wirkstoff allerdings deutlich weniger Gewicht, die Hebelwirkung auf einen BioNTech-Erfolg ist entsprechend gering.

Wer gezielt auf ein Ereignis wie etwa die Gotistobart-Zwischenanalyse spekulieren will, kann zu Optionsscheinen oder Knock-out-Zertifikaten greifen. Sie hebeln Kursbewegungen, können aber bei einem Kurssturz nach schwachen Daten wertlos verfallen. Gerade bei Optionsscheinen verteuert die vor Studiendaten meist erhöhte Schwankungserwartung den Einstieg. Für alle Zertifikate kommt das Emittentenrisiko hinzu.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.net

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