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Schnieder kündigt Luftraum-Gesetz für Drohnen an

24.03.26 15:23 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) möchte den Einsatz kommerzieller Drohnen in Deutschland ankurbeln. Bei der Drohnenmesse Xponential in Düsseldorf kündigte er an, bald einen Gesetzentwurf für sogenannte U-Spaces vorzulegen. Auf dessen Basis sollen Lufträume festgelegt werden, in denen unbemannter und bemannter Luftverkehr gleichzeitig stattfindet - dort fliegen also Drohnen, Flugzeuge und Hubschrauber.

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Solche U-Spaces - das "u" steht für unmanned (unbemannt) - würden den Einsatz kommerzieller Drohnen erleichtern. "Wenn alles so läuft, wie wir es planen und uns vorstellen, werden wir in diesem Jahr ein U-Space-Gesetz haben als erster Mitgliedstaat der EU."

U-Spaces bringen wichtige Erkenntnisse, wie man Drohnen in den Luftraum integrieren, den Luftverkehr insgesamt managen und wie Kommunikation funktionieren kann. "Das hilft uns auf dem Weg, die Advanced Air Mobility flächendeckend einzuführen." Die Advanced Air Mobility (fortgeschrittene Luftmobilität) ist der nächste Schritt nach den U-Spaces gemeint - in dieser Mobilitätsform sind Drohnen selbstverständlich integriert.

Teststrecken in Berlin und anderen Bundesländern

Auf Teststrecken sollen schon bald weitere Erfahrungen gesammelt werden, in Berlin sollen Drohnen bald zwischen dem stillgelegten Flughafen Tegel und dem Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg (BER) fliegen können. Außerdem sei Interesse an Teststrecken in der Lausitz (Brandenburg), Ingolstadt (Bayern), Hamburg und NRW bekundet worden, so Schnieder. Der Christdemokrat sichert den Branchenvertretern zudem zu, bürokratische Hürden abzubauen.

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Bei der Xponential zeigen rund 360 Aussteller aus 43 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen. Unter den Ausstellern sind Drohnenhersteller wie Quantum Systems. Kommerzielle Drohnen werden eingesetzt zur Inspektion von Industrieanlagen und Kraftwerken. Sie helfen in der Landwirtschaft, um Schädlingsbefall zu erkennen, sowie bei Einsätzen von Feuerwehr und Polizei, etwa bei der Suche nach Vermissten. Das Potenzial kommerzieller Drohnenflüge ist groß, etwa für Logistiker beim Transport von Gütern./wdw/DP/jha