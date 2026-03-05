DAX24.015 +0,3%Est505.805 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7400 +0,7%Nas24.673 ±0,0%Bitcoin64.915 +0,1%Euro1,1718 +0,3%Öl116,2 -4,5%Gold4.643 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733 Volkswagen (VW) vz. 766403 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas fester -- VW mit großem Gewinneinbruch -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, electrovac, Wasserstoff- und Chipaktien, RTL, LPKF im Fokus
Top News
STO-Aktie unverändert: Gewinnsprung im Rücken, Unsicherheit im Blick STO-Aktie unverändert: Gewinnsprung im Rücken, Unsicherheit im Blick
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schnieder sorgt sich um Gelder für Wasserstraßen und Häfen

30.04.26 11:24 Uhr

EMDEN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder pocht auf mehr Geld für den Ausbau der Wasserstraßen. "Da müssen wir eigentlich mehr reinstecken", sagte der CDU-Politiker auf der Nationalen Maritimen Konferenz im ostfriesischen Emden. In den laufenden Haushaltsverhandlungen werde zwar viel Geld für den Erhalt eingeplant, aber fast nichts für den Ausbau. "Aber wir arbeiten im Moment dran, vielleicht kriegen wir auch was hin."

Dabei hätten die Wasserstraßen großes Potenzial - für die Schifffahrt und für den Klimaschutz, betonte Schnieder. Auch mit Blick auf die Häfen gebe es noch Spielraum bei der Finanzierung. "Ohne Moos nichts los", meinte der Minister nur.

Die Nationale Maritime Konferenz (NMK) ist das Spitzentreffen der maritimen Branche unter Leitung der Bundesregierung. Rund 800 Gäste aus Wirtschaft, Politik, von Gewerkschaften und Behörden nehmen daran teil./miu/DP/jha