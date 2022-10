Schnitzer neue Vorsitzende der Wirtschaftsweisen

BERLIN (Dow Jones)--Monika Schnitzer ist zur neuen Vorsitzenden des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gewählt worden. Wie das Gremium mitteilte, haben die Mitglieder des Sachverständigenrates Schnitzer mit sofortiger Wirkung zu ihrer neuen Vorsitzenden gewählt. Damit steht erstmals eine Frau an der Spitze der so genannten fünf Wirtschaftsweisen. Schnitzer sei gemäß dem Gesetz für die Dauer von drei Jahren gewählt. Die Professorin für Komparative Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München ist seit April 2020 Mitglied des Sachverständigenrates.