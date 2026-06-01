Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX in Grün -- Asiens Börsen uneins - Nikkei erstmals über 70.000 Punkten -- Japans Notenbank hebt Leitzins wieerwartet an -- Rheinmetall, Commerzbank & UniCredit im Fokus
UBS hebt Ziel für Redcare Pharmacy an. JPMorgan erhöht Kursziel für DHL. Barclays stuft Papiere von Porsche von "Underweight" auf "Equal Weight" hoch. TAG Immobilien: Aktienanzahl durch Aktiendividende leicht gesteigert. Chinas Automarkt unter Druck - Volkswagen rechnet nicht mit schneller Erholung. KNDS hat Capint-Kampfpanzer präsentiert. Siltronic hat Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Wie wird sich nach Ihrer Einschätzung der DAX bis zum Jahresende entwickeln?