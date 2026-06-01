Beim norwegischen Wasserstoffspezialisten NEL ASA kommt es zu einem überraschenden Wechsel an der Unternehmensspitze: Der Konzern muss sich einen neuen CEO suchen. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus DAX in Grün -- Asiens Börsen uneins - Nikkei erstmals über 70.000 Punkten -- Japans Notenbank hebt Leitzins wieerwartet an -- Rheinmetall, Commerzbank & UniCredit im Fokus UBS hebt Ziel für Redcare Pharmacy an. JPMorgan erhöht Kursziel für DHL. Barclays stuft Papiere von Porsche von "Underweight" auf "Equal Weight" hoch. TAG Immobilien: Aktienanzahl durch Aktiendividende leicht gesteigert. Chinas Automarkt unter Druck - Volkswagen rechnet nicht mit schneller Erholung. KNDS hat Capint-Kampfpanzer präsentiert. Siltronic hat Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen.

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