DAX24.842 -0,3%Est506.280 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3400 +1,2%Nas26.443 +0,3%Bitcoin56.191 -0,5%Euro1,1594 -0,1%Öl79,95 +0,8%Gold4.341 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX knapp tiefer -- US-Börsen fester -- BMW kappt Prognose kräftig -- AST SpaceMobile, SpaceX, Novo Nordisk, VW, Softbank, Halbleiter-Aktien, Intel, Micron, SanDisk im Fokus
Top News
Unsichtbare Crash-Gefahren: Wenn Staaten ihre Krypto-Reserven bewegen Unsichtbare Crash-Gefahren: Wenn Staaten ihre Krypto-Reserven bewegen
Nach dem Chip-Ausverkauf: Aktien von AMD und Marvell führen die Erholung an Nach dem Chip-Ausverkauf: Aktien von AMD und Marvell führen die Erholung an
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Schokoladentafel

Mondelez-Aktie schwach: Rechtsstreit um Milka-Schokolade geht in die nächste Runde

17.06.26 16:17 Uhr
NASDAQ-Aktie Mondelez fällt: Berufung im Milka-Streit - Verfahren um 90-Gramm-Tafel geht weiter | finanzen.net

Das Verfahren um die Milka-Schokoladentafel wird neu verhandelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
53,08 EUR 0,41 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Hersteller Mondelez legte Berufung gegen ein Urteil des Landgerichts Bremen ein, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Zuerst hatte die "Lebensmittelzeitung" berichtet. Nun wird sich das Hanseatischen Oberlandesgericht in Bremen mit der Frage beschäftigen, ob es sich bei der Tafel um eine Mogelpackung handelt oder nicht.

Warum vor Gericht um Schokolade gestritten wird

Viele Milka-Tafeln wiegen nur noch 90 statt 100 Gramm, an der Verpackung hat sich jedoch kaum was geändert. Die Verbraucherzentrale Hamburg kritisiert, dass Kunden in die Irre geführt werden und klagte wegen unlauteren Wettbewerbs. Der Hersteller Mondelez mit Sitz in Bremen wehrt sich: Die neue Grammangabe stehe auf der Vorder- und Rückseite der Schokoladentafel.

Das Landgericht gab der Verbraucherzentrale recht. Der Kunde könne im Laden kaum einen Unterschied erkennen, argumentierte der Richter. Die neue Tafel mit weniger Inhalt verstoße gegen das Wettbewerbsrecht. Direkte Konsequenzen hat das Urteil nicht, könnte sich aber auf künftige Fälle auswirken.

Mondelez geht trotzdem gegen die Entscheidung vor. Wann das neue Verfahren vor dem Oberlandesgericht beginnt, ist noch unklar.

Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Mondelez-Aktie zeitweise 1,37 Prozent leichter bei 61,30 US-Dollar.

/miu/DP/stw

BREMEN (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Mondelez und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Emka74 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mondelez

DatumMeistgelesen

Analysen zu Mondelez

DatumRatingAnalyst
03.05.2017Mondelez BuyDeutsche Bank AG
15.02.2017Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
28.04.2016Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
26.10.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.05.2017Mondelez BuyDeutsche Bank AG
28.04.2016Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
26.10.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
31.07.2015Mondelez International BuyDeutsche Bank AG
31.07.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.02.2017Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
27.02.2013Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
29.11.2012Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
26.10.2012Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mondelez nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen