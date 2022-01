Scholz: 'Alles, was notwendig ist, wird gemacht'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat versichert, dass die Regierung im Kampf gegen die Corona-Krise alle möglichen Mittel in der Hand behalten will. Mit Kontaktbeschränkungen und der Impf- und Boosterkampagne würden Bund und Länder weiter "einen gemeinsamen Weg" beschreiten, "diese Krise zu bewältigen", sagte Scholz nach Bund-Länder-Beratungen am Freitag in Berlin.

Scholz verteidigte, dass seine Koalition die epidemische Lage von nationaler Tragweite als Basis von weiterreichenden Beschränkungen derzeit nicht wieder einsetzen will - anders als von einigen Ländern gewünscht. Alles Nötige könne aktuell auch so gemacht werden. Aber er versicherte: "Wenn etwas zu tun ist, wird sofort gehandelt." Alles, was notwendig sei, werde gemacht. "Es wird keinen Zeitverzug geben." Am 24. Januar soll es laut Scholz die nächste Spitzenrunde von Bund und Ländern geben./bw/DP/ngu