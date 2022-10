Scholz: Am 15. April ist mit Atomkraft in Deutschland Schluss

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat einem Weiterbetrieb der drei noch laufenden Atomkraftwerke über den 15. April hinaus eine Absage erteilt. "Am 15. April ist mit den Atomkraftwerken in Deutschland Schluss, und deshalb wird es auch keine neuen Brennelemente mehr geben, die irgendwie für deutsche Kraftwerke hergestellt werden", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz in Berlin. Seine Entscheidung, die drei Akw weiterlaufen zu lassen, werde auch dazu beitragen, "dass die Bundesregierung jetzt mit großer Geschwindigkeit die entsprechenden Gesetzesvorschläge vorlegt", zeigte er sich überzeugt.

Die drei Akw sollten nächstes Jahr weiterlaufen, "soweit das die jeweiligen Kapazitäten überhaupt hergeben", hob er hervor. "Das wird ja dann im einzelnen zu beurteilen sein." Damit sei klar: "Es wird jetzt nicht mehr geprüft, ob das wohl noch notwendig ist, sondern es wird dann tatsächlich entschieden, es wird jetzt produziert, und nicht irgendwie vielleicht, sondern ganz bestimmt", betonte der Kanzler. Die Unternehmen könnten sich hierauf einstellen. Man schicke "nicht irgendwelche Kraftwerke in eine Reserve", um dann im Dezember kurz nach Beschluss des Gesetzes eine Notwendigkeit festzustellen. "Das machen wir gleich und direkt und ohne Umwege." Damit spare man auch viel Zeit und gesetzgeberischen Aufwand.

Zur Frage der Kapazitäten sagte Scholz auf Nachfrage: "Die werden alle produzieren können im Januar, Februar, März und April. Vielleicht ist der eine schon am 20. März zu Ende und der andere schafft es bis zum 15. April - das hängt davon ab, was noch in den Brennstäben drin ist." Bei der Pressekonferenz nach einer Sitzung der Allianz für Transformation mit Vertretern von Gewerkschaften und Verbänden machte sich Scholz zudem für mehr erneuerbare Energien stark. "Wir müssen die erneuerbaren Energien ausbauen", betonte der Bundeskanzler.

