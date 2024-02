Scholz: Auch in Zukunft keine EU- und Nato-Bodentruppen in der Ukraine

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat ausgeschlossen, dass Europa oder die Nato-Staaten Bodentruppen in die Ukraine schicken könnten, um das Land im Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg zu unterstützen. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hatte nach der gestrigen Ukraine-Konferenz in Paris gesagt, die Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine dürfe nicht ausgeschlossen werden.

Scholz sagte am Rande einer Veranstaltung in Freiburg, es gehe darum, die Ukraine dauerhaft zu unterstützen und die militärischen Hilfen aufzustocken. Aber auch für die Zukunft gelte, dass es "keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europäischen Staaten oder von Nato-Staaten dorthin geschickt werden", sagte Scholz. Außerdem würden die Soldaten, die in den eigenen Ländern tätig seien, sich nicht selber aktiv an dem Kriegsgeschehen beteiligen.

"Das ist wichtig, sich immer wieder darüber zu versichern", sagte Scholz. Es sei ein "ganz, ganz guter und wichtiger Fortschritt", dass man sich in Paris darauf verständigt habe. Man sei bei dieser Frage auch "sehr einhellig" gewesen.

