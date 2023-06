Scholz: Aufbruch zu Klimaneutralität soll Wachstumsgeschichte werden

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich überzeugt gezeigt, dass aus der Transformation hin zur Klimaneutralität eine "Wachstumsgeschichte" für die deutsche Wirtschaft entstehen kann. "Der Aufbruch Richtung Klimaneutralität muss eine überzeugende und für alle spürbare Wachstumsgeschichte werden, und ich bin fest überzeugt, diese Wachstumsgeschichte wird Realität", sagte Scholz bei einer Festveranstaltung zum 60. Jubiläum des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

"2045, in wenig mehr als 20 Jahren, endet die Zeit der fossilen Rohstoffe in Deutschland", sagte Scholz mit Blick auf Strom- und Wärmeerzeugung. "Der Weg dorthin wird nicht leicht, zumal wir in den zurückliegenden Jahren zu wenig Wegstrecke gemacht haben." Man rede über die größte Veränderung seit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert, und viele Bürger stellten sich die Frage, ob dies "alles gut" ausgehe. "Auf diese Frage müssen wir überzeugende Antworten geben, andernfalls werden diejenigen noch größeren Zulauf bekommen, die mit der Angst der Bürgerinnen und Bürger und mit schlechter Laune Politik machen", warnte er. Scholz betonte, welches Risiko dies gerade für Deutschland als offene, global vernetzte Volkswirtschaft berge.

Scholz verwies auf "Wachstumschancen" etwa dadurch, dass die Zeit der Massenarbeitslosigkeit "auf absehbare Zeit passe" sei und Maßnahmen wie das Fachkräfteeinwanderungsgesetz das Wachstum antrieben. "Wachstumstreiber Nummer zwei sind Innovationen", sagte Scholz weiter. Dafür, dass Deutschland führender Halbleiterstandort werden solle, stehe zudem die Einigung über die Ansiedlung von Intel in Magdeburg. Eine Wachstumschance sei, "dass Deutschland die Technologien herstellt, die die ganze Welt braucht".

Dabei werde es "nicht ohne oder gegen" die Kräfte des Marktes gehen, es gelte aber, vorübergehende soziale Härten aber abzufedern und Unternehmen vor unfairem Wettbewerb zu schützen. Scholz machte sich in diesem Kontext für billigen Strom für die Industrie stark. "Wir brauchen viel Strom, und der muss auch billig werden", sagte er. Den Unternehmen sagte er zu, die bürokratischen Regeln für Genehmigungen würden vereinfacht, um den Umbau voranzutreiben. "Das passiert jetzt, und darauf können sich die Unternehmen verlassen." Noch in diesem Jahr wolle sich der Bund mit den Ländern auf einen Pakt zur Planungsbeschleunigung verständigen.

