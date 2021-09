Scholz bei Triell in Defensive - in Blitzumfragen vorn

- von Holger Hansen und Andreas Rinke und Alexander Ratz

Berlin (Reuters) - Die drei Kandidaten für die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel haben sich bei ihrem zweiten Aufeinandertreffen im Fernsehen einen heftigen Schlagabtausch geliefert.

Die Kanzlerkandidaten von Union und Grünen, Armin Laschet und Annalena Baerbock, gingen im Triell von ARD und ZDF am Sonntagabend ihren Rivalen Olaf Scholz von der SPD wegen mutmaßlicher Versäumnisse im Kampf gegen Geldwäsche scharf an. Laschet warf Scholz als Bundesfinanzminister vor, seine Aufsichtspflicht nicht wahrgenommen zu haben, was dieser zurückwies. Kontrovers ging es auch beim Umgang mit der Linkspartei und der rechtspopulistischen AfD zu sowie beim weiteren Vorgehen in der Coronavirus-Pandemie.

In Blitzumfragen von ARD und ZDF hat SPD-Kandidat Olaf Scholz auch das zweite Triell gewonnen. In der ARD wird Scholz von 41 Prozent der Befragten als am überzeugendsten angesehen. Er liegt damit vor Unions-Kandidat Armin Laschet mit 27 Prozent und Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock mit 26 Prozent. Im ZDF kommt Scholz auf 32 Prozent, Laschet auf 20 und Baerbock auf 26 Prozent. Die Zahlen seien repräsentativ, aber nur für die Zuschauer und nicht für alle Wahlberechtigten, betonten beide Sender.

Zu Beginn des gut 90-minütigen Triells geriet Scholz wegen der jüngsten Razzia der Staatsanwaltschaft im Bundesfinanzministerium zunächst in die Defensive. "Wenn mein Finanzminister so arbeiten würde wie Sie, hätten wir ein ernstes Problem", sagte Laschet. Zudem kritisierte der Unions-Kandidat, dass der Bundesfinanzminister die Untersuchung der Staatsanwaltschaft bemängelt habe. Nur Populisten stellten die Unabhängigkeit der Justiz infrage. Scholz konterte, Laschet verdrehe die Dinge. "Herr Laschet, das müssen Sie sich vorwerfen lassen, ganz klar. Diesen falschen Eindruck haben Sie absichtlich erweckt." Die Staatsanwaltschaft Osnabrück führe keine Untersuchungen gegen sein Ministerium, sondern habe Informationen zu einem Verfahren hinsichtlich der Geldwäsche-Einheit FIU in Köln gesucht. Baerbock forderte einen entschiedeneren Kampf gegen Geldwäsche.

Beim Thema Klimaschutz ging Baerbock hart mit ihren Kontrahenten ins Gericht. Der Klimaschutz sei "eine riesengroße Kraftanstrengung für unsere Gesellschaft". Die Grünen wollten daher jährlich 50 Milliarden Euro zusätzlich investieren, etwa in Infrastruktur, Bahnausbau, Windkraftanlagen und Solaranlagen auf den Dächern von Neubauten. Es gelte jetzt zu handeln: "Sonst wird es richtig teuer." Laschet sagte, es gehe beim Klimaschutz nicht um Gesetze, Verbote und Vorschriften. Es müsse vielmehr "eine Dynamik entstehen, dass jeder Lust hat, dass da etwas Neues entsteht". Scholz sprach sich für einen moderaten Anstieg des CO2-Preises aus. Nicht alle Menschen könnten sofort auf ein neues Auto umsteigen, sagte er mit Blick auf den Benzinpreis. Sowohl Scholz als auch Laschet betonten, dass die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung an die Bürger zurückgegeben werden müssten.

Gefragt wurden die drei Kandidaten nach der aus ihrer Sicht wichtigsten Lehre aus der Coronavirus-Pandemie. Laschet sagte, Europa müsse in kommenden Pandemien autark reagieren können. Dass dies derzeit nicht so sei, sei schon bei der Beschaffung von ausreichend Masken deutlich geworden. Baerbock forderte die Bildung eines Krisenstabs, "damit es eine politische Verantwortung gibt". Scholz mahnte, der Gesundheitsdienst in Deutschland müsse auf den modernsten Stand gebracht werden. Laschet verwies zudem darauf, dass das von ihm als Ministerpräsident regierte Bundesland Nordrhein-Westfalen im oberen Drittel der Impfquote liege. Baerbock sagte, sie halte eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen für sinnvoll.

"HERR MAASSEN WIRD SICH AN DEN KURS HALTEN MÜSSEN"

Eine Zusammenarbeit mit der AfD schloss Laschet erneut aus. Dabei machte er einen Unterschied zur Linkspartei deutlich. Auch mit der Linken würde er nicht kooperieren, sagte Laschet. Was rechte Parteien betreffe, so kämpfe er aber dafür, dass sie nicht mehr in die Parlamente gewählt würden. Laschet räumte in diesem Zusammenhang Unterschiede in seinen Positionen zu denen des Thüringer CDU-Bundestagskandidaten Hans-Georg Maaßen ein, dessen Positionen von Kritikern als rechtspopulistisch bezeichnet werden. Auf die Frage, ob er Maaßen wählen würde, antwortete Laschet aber nicht und verwies darauf, dass er selbst in Aachen zur Wahl gehe. "Herr Maaßen wird sich an den Kurs halten müssen, den ich als Parteivorsitzender und dann als möglicher Kanzler vorgebe", fügte er hinzu.

Scholz schloss eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei in einer rot-grün-roten Koalition nach der Wahl erneut nicht explizit aus. Der SPD-Kanzlerkandidat bekräftigte aber Unterschiede. Erforderlich für eine gute Regierung sei ein Bekenntnis zu den transatlantischen Beziehungen, zur Nato und der Europäischen Union, sagte Scholz. Zur Frage möglicher Koalitionen äußerten sich die Kontrahenten konkret nicht. Baerbock sagte, sie "kämpfe für eine Regierung unter Grünen-Führung". Sie wolle einen echten Aufbruch. Laschet sagte, es gebe nach der Wahl noch genügend Zeit, über Koalitionen zu reden.

Umfragen sehen die SPD unverändert vorne. Die Sozialdemokraten kommen laut ZDF-Politbarometer auf 25 Prozent, die Union liegt bei 22 Prozent. Die Grünen kommen auf 17, FDP und AfD auf jeweils elf Prozent. Die Linken verlieren leicht auf sechs Prozent (minus eins). Unions-Kanzlerkandidat Laschet legt nach Wochen des Rückgangs seiner persönlichen Werte wieder leicht zu. Allerdings liegt SPD-Kandidat Scholz bei den Fragen nach der Kanzlertauglichkeit (68 Prozent) und dem Kanzlerwunsch (48 Prozent) weiter deutlich vorne. Laschet legte zuletzt bei der Frage nach der Kanzlertauglichkeit um vier Punkte auf 29 Prozent zu. 21 Prozent würden ihn als Kanzler bevorzugen (plus drei). Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock kommt auf 24 bzw. 16 Prozent und legt ebenfalls leicht zu. 41 Prozent der befragten Wählerinnen und Wähler sind aber zwei Wochen vor der Bundestagswahl noch unentschlossen, wem sie ihre Stimme geben sollen.