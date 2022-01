Scholz bekräftigt Ablehnung zur Nutzung von Kernkraft

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat seine Ablehnung zur Nutzung der Kernenergie in Deutschland bekräftigt. Deutschland wolle seinen Strombedarf aus erneuerbaren Energien decken. Dies werde das Land auf lange Sicht unabhängiger machen und auch billiger sein, wie Scholz erklärte.

"Die Nutzung der Kernenergie ist nicht nachhaltig, das ist sehr klar zu sagen, und sie ist auch wirtschaftlich nicht sinnvoll", sagte Scholz im Bundestag während der Regierungsbefragung. Erhebliche Investitionen seien notwendig, um mit neuen Kernkraftwerken die Stromversorgung in Ländern zu gewährleisten. Allerdings wisse man, dass die Kernkraftwerke nicht nur aus Sicherheitsgründen gelegentlich ausfielen.

"Deshalb ist das ein teurer Weg, bei dem viele Dinge noch ungeklärt sind, zum Beispiel die Entsorgungsfrage und unverändert die Sicherheitsfrage", so Scholz.

Daher sei Deutschlands Entscheidung zum Atomausstieg richtig, denn sie mache Deutschland "international unabhängig", diene dem Klima und sei "am Ende die billigste" Form der Energieversorgung, die der deutschen Wirtschaft dann auch einen Wettbewerbsvorteil verschaffen werde. Daher werde seine neue Bundesregierung die erneuerbaren Energien massiv ausbauen.

"Wir werden die Planungsverfahren, die Genehmigungsverfahren so beschleunigen, dass wir es schaffen, aus erneuerbaren Energien, aus Windkraft auf hoher See, Windkraft auf Land, aus Solarenergie, aus Biomasse die Energieversorgung in Deutschland sicherzustellen", versprach Scholz.

Die EU-Kommission hatte am Silvesterabend ihren Vorschlag zur Aufnahme von Atomkraft und Erdgas in die Taxonomie an die EU-Mitgliedsstaaten verschickt. Diese Aufnahme kommt einer Empfehlung von Investitionen in Atomkraft und Gas gleich. Die EU will Kohleverstromung beenden und bis 2050 klimaneutral werden.

Deutschland steigt bis Ende 2022 aus der Atomenergie aus und lehnt ähnlich wie Österreich daher die Klassifizierung von Atomenergie als nachhaltig ab. Gas sieht Berlin allerdings als Übergangstechnologie auf Deutschlands Weg hin zur vollständigen Umstellung auf erneuerbaren Energien an. Frankreich und Polen setzen hingegen auf Atomkraft, um die Klimaziele zu erreichen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2022 09:01 ET (14:01 GMT)