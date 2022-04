Scholz berät kommenden Freitag mit Johnson in London

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Freitag kommender Woche nach London reisen und dort am Mittag vom britischen Premierminister Boris Johnson empfangen. Das kündigte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner bei einer Pressekonferenz in Berlin mit. In einer gemeinsamen Unterredung würden der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie aktuelle internationale und bilaterale Themen im Mittelpunkt stehen. Im Anschluss an das Gespräch ist den Angaben zufolge eine gemeinsame Pressekonferenz geplant.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/err

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2022 06:15 ET (10:15 GMT)