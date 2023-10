Scholz berät mit breiter Allianz über Chancen der Kreislaufwirtschaft

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) berät am kommenden Mittwoch mit Vertretern von Sozialpartnern, Zivilgesellschaft und Wissenschaft über die Chancen der Kreislaufwirtschaft für den Standort Deutschland. Das kündigte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Nach dem vierten Treffen der "Allianz für Transformation" ist nach ihren Angaben am Nachmittag eine Pressekonferenz geplant.

"Als Leitdialog der Bundesregierung zielt die Allianz für Transformation darauf ab, die notwendigen Transformationsprozesse gemeinsam zu gestalten, die Deutschland digitaler, klimaneutraler und resilienter machen sollen", sagte sie. Bei den Spitzentreffen berieten sich Regierung, Wirtschaft, Gewerkschaften, Zivilgesellschaft und Wissenschaft zu zentralen Herausforderungen und Lösungen der Transformation. "Im Rahmen des vierten Spitzentreffens am Mittwoch geht es um die Chancen und Potenziale der Kreislaufwirtschaft für den Wirtschaftsstandort Deutschland", kündigte Hoffmann an.

Die Kreislaufwirtschaft berge enormes Potenzial für "gute und zukunftsfähige" Arbeit in Zeiten der Transformation, neue Wertschöpfung und nachhaltiges Wachstum und sei "ein wichtiger Hebel, um unsere Klimaziele zu erreichen". Eine zur fachlichen Vorbereitung eingesetzte Taskforce habe sich mit den zirkulären Wertschöpfungspotenzialen bei der Produktion von Batterien vor allem von Elektroautos sowie im Bau- und Gebäudesektor befasst. Im Rahmen des Treffens würden die Analysen und Vorschläge der Arbeitsgruppe diskutiert. Verabschiedet werden solle eine Erklärung, die "die große Relevanz und das Potenzial der Kreislaufwirtschaft für Deutschland unterstreicht".

