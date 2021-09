Scholz beschwört europäische Souveränität

PARIS (dpa-AFX) - SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron eine starke Stellung Europas in der künftigen Weltordnung beschworen. "Mit Frankreich zusammen müssen wir es schaffen, dass Europa diesen Weg zur Souveränität auch in Zukunft beschreitet", sagte Scholz am Montag in Paris. Deutschland und Frankreich hätten dafür schon immer eine wichtige gemeinsame Rolle gespielt.

Knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl hatte Macron den Vizekanzler im Elyséepalast empfangen. An diesem Mittwoch will er den Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet empfangen. Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock hat vor der Wahl keinen Besuch bei Macron geplant. Scholz traf auch mit dem französischen Finanzminister Bruno Le Maire zusammen.

Die Zusammenarbeit Deutschlands und Frankreich sei auch für die europäische Antwort auf die Corona-Krise zentral gewesen, sagte Scholz mit Blick auf den EU-Aufbaufonds. Dies sei auch "Ausgangspunkt" für das, was für die Zukunft gebraucht werde. Den ersten Teil der Corona-Hilfen aus dem neuen europäischen Aufbaufonds hatte Deutschland mit 2,25 Milliarden Euro im August erhalten.

Zentral für die Zukunft Deutschlands wie Europas sei der Umbau zu einer klimaneutralen Industrie, so Scholz. Macron und er stimmten darin überein und hätten über den von Scholz im Frühjahr vorgeschlagene internationale Klimaclub gesprochen. Klimaschutzwillige Länder sollen dabei gemeinsam vorangehen und dabei auch Standortnachteile vermeiden können. "Wir verfolgen gemeinsam einen Weg, wie wir es schaffen können."

Scholz war eine halbe Stunde verspätet im Elyséepalast eingetroffen, hatte dann aber wie geplant ein einstündiges Gespräch mit Macron. Im Anschluss äußerte er sich auf der Dachterrasse der deutschen Botschaft mit dem Eiffelturm im Hintergrund./bw/DP/ngu