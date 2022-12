Scholz: Bestechungsvorwürfe gegen Katar sind 'Thema für sich'

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im EU-Korruptionsskandal hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dagegen ausgesprochen, die Beziehungen zu dem der Bestechung beschuldigten Golfstaat Katar nun insgesamt auf den Prüfstand zu stellen. Auf eine entsprechende Frage sagte er am Mittwoch in Brüssel, die Korruptionsvorwürfe seien "ein Thema für sich, und das muss für sich aufgeklärt werden". Man müsse die Vorwürfe gegen die diejenigen prüfen, die bestochen worden sein sollen. Das gelte aber auch für diejenigen, "die auf der anderen Seite standen, also bestochen haben", betonte Scholz.

Die belgische Justiz ermittelt seit Monaten wegen mutmaßlicher Korruption, Geldwäsche und Einflussnahme aus dem Ausland im Umfeld des Europaparlaments. Im Raum steht, dass das Golfemirat Katar, das derzeit die Fußball-Weltmeisterschaft ausrichtet, mit Geld- und Sachgeschenken versucht hat, politische Entscheidungen zu beeinflussen. Seit Freitag hat die belgische Justiz sechs Verdächtige festgenommen, von denen zwei mittlerweile wieder auf freiem Fuß sind. Unter den Festgenommenen ist die inzwischen abgesetzte Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili./mfi/DP/men