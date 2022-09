Scholz besucht am Wochenende Saudi-Arabien, die Emirate und Katar

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Samstag und Sonntag gemeinsam mit einer Wirtschaftsdelegation drei Golfstaaten besuchen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte, dass Scholz hochrangige Vertreter aus den Ländern Saudi Arabien , den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar treffen wird. Auch eine Zusammenkunft mit dem umstrittenen saudischen Kronprinzen ist vorgesehen. Thema der Reise soll unter anderem eine Vertiefung der Energiepartnerschaft mit den rohstoffreichen Ländern sein.

In Saudi Arabien wird Scholz am Samstag neben dem saudischen König, sofern dessen Gesundheitszustand dies erlaube, auch Kronprinz Mohammed bin Salman treffen. Dieser ist in der Vergangenheit von der Europäischen Union und auch den USA mit Mord an dem regierungskritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im Oktober 2018 in Zusammenhang gebracht worden.

Am Sonntag wird Scholz den Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Zayed, treffen. Am Nachmittag sind in Katar Gesprächen mit Emir Tamim bin Hamad Al Thani vorgesehen.

Im Mittelpunkt der Gespräche werden laut Bundesregierung unter anderem wohl die Kooperationsvertiefung in den Bereichen Innovation und IT, Energie sowie Fragen der regionalen Sicherheit stehen.

