Scholz betont internationale Zusammenarbeit in Krisenzeiten

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat angesichts der Krisen in der Welt die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit betont. "Wir können den großen Herausforderungen nur gemeinsam begegnen", sagte der SPD-Politiker am Dienstag nach einem Treffen mit den Vorsitzenden der großen internationalen Wirtschafts- und Finanzorganisationen im Kanzleramt. Deglobalisierung, Entkopplung und Protektionismus seien keine Lösung. Darüber sei man sich einig. Man brauche eine "smarte Globalisierung", in der Widerstandsfähigkeit gestärkt und Abhängigkeiten verringert würden.

Scholz verwies auf Auswirkungen der Pandemie und Probleme mit Lieferketten. Der russische Angriffskrieg habe zudem Konsequenzen für die ganze Welt, sagte er mit Blick auf Wirtschaft, steigende Preise sowie Ernährungs- und Energiesicherheit. Er sicherte den Vertretern von Internationalem Währungsfonds, Weltbank, der Welthandelsorganisation, der Industrieländer-Organisation OECD und der Internationalen Arbeitsorganisation eine weiter gute Zusammenarbeit mit Deutschland zu. Bei dem jährlich stattfindenden Treffen ging es nach Angaben des Kanzleramts um einen Austausch zur internationalen Wirtschaftspolitik./jr/DP/jha